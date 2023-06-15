В регионах Сибири усилят работу по патриотическому воспитанию

Работу Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Сибири оценили на заседании общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», которое состоялось на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.

—Участники обсуждения сошлись во мнении о том, что необходимо усилить координацию деятельности региональных органов власти и общественных организаций для дальнейшего совершенствования работы по патриотическому воспитанию в регионах округа, — сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Напомним, работа фонда «Защитники Отечества» направлена на оказание содействия ветеранам СВО и семьям погибших бойцов в получении всех полагающихся мер поддержки, таких как медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области увеличивают перечень мер поддержки участников спецоперации и членов их семей.