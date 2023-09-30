Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО

— При исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины погиб Мишиненцев Виталий Юрьевич. Сегодня мы простились с героем, — сообщили в группе ВКонтакте Новосибирск скорбит.

Виталий Юрьевич родился в Красноярске, затем семья переехала в Приморский край, г. Усурийск, где он окончил 9 классов. После школы работал, затем был призван на срочную службу в армию Российской Федерации, служил в Военно-морском флоте. После службы уехал в г. Новосибирск, где и женился. С семьей переехал в Сузунский район, являлся самозанятым, занимался ремонтными работами.

— Виталий Юрьевич подписал контракт на военную службу для участия в специальной военной операции, служил в должности старший наводчик расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона, — пояснили в группе. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким. В этот тяжелый момент скорбим и разделяем с вами горечь утраты. Вечная слава и память защитнику Родины.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО.