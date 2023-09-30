247 долгожителей в возрасте 100 лет проживают в Новосибирской области

В Новосибирской области проживает более 12,4 тыс долгожителей в возрасте 90 лет и старше, из них 247 человек (61 мужчина и 186 женщин) достигли возраста 100 и более лет, сообщил Новосибирскстат.

В целом на начало 2023 года в регионе проживало 2794,3 тыс. человек, из них 648,7 тыс. (или 23%) — лица в возрасте 60 лет и старше. За 2022 год численность данной возрастной группы выросла на 9,1 тыс. человек или на 1,4%.

Доля городских жителей региона в возрасте старше 60 лет составила 77% от общего числа пожилых (502 тыс. человек), сельских — 23% (146,7 тыс. человек). Более половины всех жителей области в возрасте 60 лет и старше (55,5%) проживает в Новосибирске.

— В гендерном аспекте наблюдается значительная диспропорция в численности населения старших возрастов. Среди пожилых людей большую часть составляют женщины — в 2022 году на их долю приходилось 64%. Численность женщин пожилого возраста превысила численность мужчин на 178,2 тыс. человек или на 76%, — констатируют в Новосибирскстате. — Эта тенденция характерна как для городского населения, так и для сельского. Перевес женского населения в возрасте 60 лет и старше, проживающего в городской местности, над мужским составил 150,6 тыс. человек (на 86%), в сельской местности — 27,6 тыс. человек (на 46%).

Ранее редакция сообщала, что достигшие 80 лет пенсионеры Новосибирска получат двойную выплату.