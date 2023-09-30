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На Алтае задержали преступную группу за махинации с медицинскими страховками

  • 30/09/2023, 12:44
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На Алтае задержали преступную группу за махинации с медицинскими страховками
Группа подделала документы о черепно-мозговых травмах на основании которых «пострадавшие» получили выплаты 12 млн рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-ти членов организованной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере страхования.

По данным следствия, в период с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей действовала организованная преступная группа. Её члены под руководством жителя города Барнаула и с участием врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений похищали денежные средства страховых организаций путем предоставления фиктивных медицинских документов, свидетельствующих о якобы наступлении у 16-ти участников преступной группы страховых случаев – бытовых черепно-мозговых травм, которые они фактически не получали.

—  Соучастники заключали договоры со страховыми компаниями, а затем, имея договоренность с сотрудником медицинского учреждения, госпитализировались с фиктивными диагнозами, подпадающими под страховые случаи. После выписки с подложными документами обвиняемые обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты. Своими противоправными действиями фигуранты похитили денежные средства 13-ти страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

Доказательная база по уголовному делу составила 54 тома, в том числе: назначены и проанализированы результаты 23 судебных экспертиз, изъято и изучено большое количество документации в сфере страхования и медицины, допрошено более 200 свидетелей, 13 представителей потерпевших. Следственные действия проводились как на территории Алтайского края, так и в других регионах – Красноярском, Хабаровском краях, в городе Москве, Новосибирской, Калининградской, Волгоградской, Ивановской, Самарской и Кемеровской областях.

По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 9-ти миллионов рублей. В ходе следствия были приняты меры к добровольному возмещению обвиняемыми причиненного ущерба на сумму более 840 тысяч рублей. Уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на втором месте в России по мошенничеству в ОСАГО. 

Иллюстрация —  скрин из видео пресс-службы СК по Алтайскому краю

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Рубрики : Право&Порядок Страхование

Регионы: Новосибирск

Теги : Страховое мошенничество медицинские страховки


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