На Алтае задержали преступную группу за махинации с медицинскими страховками

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-ти членов организованной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере страхования.

По данным следствия, в период с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей действовала организованная преступная группа. Её члены под руководством жителя города Барнаула и с участием врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений похищали денежные средства страховых организаций путем предоставления фиктивных медицинских документов, свидетельствующих о якобы наступлении у 16-ти участников преступной группы страховых случаев – бытовых черепно-мозговых травм, которые они фактически не получали.

— Соучастники заключали договоры со страховыми компаниями, а затем, имея договоренность с сотрудником медицинского учреждения, госпитализировались с фиктивными диагнозами, подпадающими под страховые случаи. После выписки с подложными документами обвиняемые обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты. Своими противоправными действиями фигуранты похитили денежные средства 13-ти страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

Доказательная база по уголовному делу составила 54 тома, в том числе: назначены и проанализированы результаты 23 судебных экспертиз, изъято и изучено большое количество документации в сфере страхования и медицины, допрошено более 200 свидетелей, 13 представителей потерпевших. Следственные действия проводились как на территории Алтайского края, так и в других регионах – Красноярском, Хабаровском краях, в городе Москве, Новосибирской, Калининградской, Волгоградской, Ивановской, Самарской и Кемеровской областях.

По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 9-ти миллионов рублей. В ходе следствия были приняты меры к добровольному возмещению обвиняемыми причиненного ущерба на сумму более 840 тысяч рублей. Уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на втором месте в России по мошенничеству в ОСАГО.