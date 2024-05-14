Добровольные пожарные будут зарабатывать в два раза больше в Новосибирской области

Власти закупили 27 пожарных машин для дружинников-добровольцев. По три машины отправятся в девять районов Новосибирской области.
Как сообщает правительство региона, на технику было выделено 45,9 миллионов рублей. Новые авто будут отправлены в Барабинский, Верх-Тарский, Коченёвский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Убинский, Усть-Таркский и Чулымский районы.
В машины можно залить 500 литров воды.
Также отмечается, что помимо машин добровольным пожарным в два раза увеличили выплаты.
Так правительство хочет привлечь дополнительные кадры для быстрого реагирования.
Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли в 393 пожарах в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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