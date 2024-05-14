420 тысяч рублей может зарабатывать фрилансер в Новосибирске

26% жителей Новосибирской области хотели бы работать на фрилансе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru. Для сравнения, в Красноярске фриланс интересен 33% жителей, а в Москве — 15%. Сегодня 7% россиян работают «на себя» в статусе ИП или самозанятого.

Наиболее популярен фриланс у маркетологов (31%), юристов (27%), строителей (25%) и менеджеров по продажам (24%).

Больше всего на фрилансе в Новосибирске может заработать Go (Golang) разработчику Middle+. Он может получить до 350 тысяч рублей на руки. Рекрутеру работодатели готовы предложить от 100 до 420 тысяч рублей. От 70 до 150 тысяч сейчас может заработать автор студенческих работ по гуманитарным дисциплинам.

Ранее редакция сообщала о том, что услугами самозанятых пользуются более 50% членов предпринимательского сообщества «ОПОРА РОССИИ». В топ-5 отраслей, которые наиболее часто обращаются за услугами к самозанятым, вошли туризм и гостиницы, ИТ, ЖКХ, консалтинг и транспортные услуги. Бизнес в сферах индустрии красоты, строительства (ремонта) и образования относится к сотрудничеству с самозанятыми более настороженно. За их услугами обращались менее 25% компаний отрасли.

Ранее редакция рассказывала о том, кому грозит наказание за фриланс.