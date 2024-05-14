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Ущерб новосибирцев от деятельности 5 финансовых пирамид составил почти 500 млн рублей

  • 14/05/2024, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Ущерб новосибирцев от деятельности 5 финансовых пирамид составил почти 500 млн рублей
Больше всего пострадавших польстились на обещание высоких доходов в криптовалюте.

В производстве в правоохранительных органах региона находится 5 уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области Иван Яловенко.

— Почти все преступления, поставленные на учет в 2023 – 2024 годах, являются дополнительными эпизодами, выявленными в ходе расследования уголовных дел, —констатировал Яловенко.

По его словам, действиями руководителей данных организаций только 449 жителям Новосибирской области причинён ущерб в размере более 477 млн рублей.

— Одна из ключевых проблем преступлений данного вида в том, что они носят межрегиональный и транснациональный характер, так как организации работают в разных субъектах РФ и количество потерпевших в итоге намного выше, — говорит Иван Яловенко.

Старший следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Мосяева уточнила, что все уголовные дела возбуждены по 159 статье УК РФ. Три из них касаются привлечения средств граждан в кредитные потребительские кооперативы: КПК «Сберегательные финансы», КПК «Рост» и КПК «Агрорус». В одном случае мошенники привлекали инвестиции граждан для вложения в компанию «Медфарм» (Саратовская область). Больше всего потерпевших среди тех, кто вложился в компанию, работавшую с криптовалютой: Finiko (Татарстан).

— В 2021 году неустановленные лица из числа сотрудников компании ООО «Финико» размещали в интернете презентации о деятельности компании, связанной с криптовалютой. Шла массированная агрессивная реклама с обещанием доходности 20%-60%. В этот проект 189 новосибирцев вложили 233 млн рублей, — пояснила Ольга Мосяева. — Среди пострадавших целые семьи, так как вложив деньги, человек приводил в компанию родственников и друзей.

По данным эксперта Сибирского ГУ Банка России Олега Дубровского, в 2023 году экспертами банка России в 2023 году было отработано и заблокировано свыше 1000 сайтов, имеющих признаки финансовых пирамид, когда компания привлекает деньги по принципу сетевого маркетинга. Чаще всего речь идет о мошенничестве с ценными бумагами, работой на рынке Форекс и с криптовалютой.

— В Сибири в прошлом году выявлено 7 финансовых пирамид, из них 4 — в Новосибирской области. С начала 2024 года — выявлено 2 компании: одна в Томске, вторая — в Забайкальском крае. Обе вели псевдоинвестиционную деятельность, — пояснил Олег Дубровский.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники создали пирамиду на основе популярного сериала «Слово пацана».

Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.

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Рубрики : Финансы Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Финансовые пирамиды криптовалюта


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