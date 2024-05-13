Три человека погибли в 393 пожарах в Новосибирской области

За неделю, с 6 по 12 мая, произошло 393 пожара в Новосибирской области. В этих пожарах погибли три человека, ещё трое получили травмы. Спасти сотрудникам МЧС удалось восемь человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, к трагедии дважды привела неосторожность при курении. Например, 6 мая в селе Участок-Балта в Мошковском районе.
Как и за неделю до этого, чаще всего пожарные приезжали на вызов о пале травы.
— Наиболее горимые районы — Коченевский, Искитимский, Колыванский, Мошковский — там при помощи космомониторинга зафиксировано больше всего термических аномалий за прошедшие семь дней, — говорится в сообщении МЧС.
Специалисты напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим.
Ранее редакция сообщала о том, что за две недели пожарные ликвидировали свыше 600 пожаров в Новосибирской области.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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