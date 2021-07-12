Добыча золота загрязнила тысячу километров рек в Сибири

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в мае-июне выявил 30 фактов загрязнения сибирских рек из-за добычи золота, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Эксперты анализировали снимки Кемеровской области, Красноярского края, Тувы и Хакасии. Хуже всего ситуация обстоит в Красноярском крае, где выявлено 14 случаев загрязнения протяженностью 816 километров.

Следом идет Тува — шесть случаев и 237 километров, потом Кемеровская область — пять случаев и 218 километров, а на последнем месте Хакасия — пять случаев и 203 километра.

Эксперт WWF Александр Колотов отметил, что такие результаты дал мониторинг всего за полтора месяца. Спутниковый мониторинг на Дальнем Востоке по состоянию на 8 июля показал загрязнение рек общей протяженностью 2885 километров. Чаще всего проблемы выявляют в Амурской области, потом в Забайкальском крае и Хабаровском крае.

По словам Колотова, мониторинг по спутнику не в состоянии выявить полноценной картины, поскольку он не охватывает территории интенсивной добычи золота. Однако и то, что им удается отследить, создает ужасающую картину. Каждый год страна теряет множество рек, из-за загрязнения в них вымирает рыба. Деградация речной системы угрожает видам животных, которые ею питаются, кроме того, они лишаются источника чистой воды.