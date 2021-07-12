Замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов признал свою вину в суде

Сегодня в Новосибирске начался судебный процесс по делу Евгения Покушалова — члена-корреспондента РАН и бывшего заместителя директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Е.Н. Мешалкина. Как рассказала “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых, в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Выслушав его, Евгений Покушалов заявил, что признает себя виновным и раскаивается.

Очередные слушания состоятся 28-го июля.

Напомним, что в начале 2019 года следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил дело о масштабных хищениях в кардиологическом центре имени академика Е.Н. Мешалкина, их размер составил свыше 1,8 млрд руб. Оно расследовалось по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растраты в особо крупном размере). Правоохранители задержали заместителя директора клиники по научно-экспериментальной работе Евгения Покушалова, а также трех руководителей фирм-поставщиков медучреждения. В дальнейшем список фигурантов расширился: в июне того же года суд санкционировал арест экс-директора клиники, академика РАН Александра Караськова и его заместителя и супруги Ирины Бойцовой.

Дело Евгения Покушалова выделили в отдельное производство. В начале июня оно поступило в Центральный райсуд.

Основное дело о хищениях в клинике сейчас находится на изучении в прокуратуре Новосибирской области.