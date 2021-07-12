Новосибирский картонно-бумажный комбинат купил нефтебазу «Красный яр» за 185,5 млн руб

В составе лота: земельные участки, склады, оборудование, в том числе имущество, находящееся в залоге ООО «Торговый дом «Нефтепродукт»», сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее о намерении приобрести имущественный комплекс нефтебазы заявило зарегистрированное в Новосибирске ООО «Торговый дом «Нефтепродукт».

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в компании «Гофромастер», которая является крупным производителем гофроупаковки в регионе. Выручка КБК в 2020 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 98,7 млн руб. В 2018 году «Гофромастер» сообщил о реализации проекта по строительству комбината по выпуску бумаги и гофротары за 1,5 млрд руб. на площадке (6,5 га) обанкроченного ООО «ПК «Красный яр»» (ранее принадлежало нефтебазе «Красный яр»).

Нефтебаза «Красный яр» являлась одной из крупнейших в Сибири, находится в процедуре банкротства с 2016 года. На момент введения конкурсного производства требования кредиторов превышали 3,4 млрд руб. Нефтебаза была создана в 2008 году. Имущество компании дважды выставлялось на торги в 2019 году.