В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Компания TDM ELECTRIC запустила на территории Новосибирской области в работу крупный распределительно-логистический комплекс площадью 4 тысячи кв. м, предназначенный для хранения собственной продукции.

— В сибирском регионе работаем давно, с 2008 года, — рассказывает гендиректор компании Вадим Морозов. — Здесь у нас много партнеров. Производственные площадки у нас располагаются в центральной России, часть продукции производим по аутсорсингу в Китае. Для наших партнеров очень важно наличие продукции. Поэтому логично сократить срок поставки, переместить распределительный центр в Новосибирск. Город имеет хорошие транспортно-логистические развязки. Сейчас задача — расширить ассортимент продукции на данном распределительном центре.

В перспективе возможно и перемещение в Новосибирскую область производства компании.

— Открытие комплекса — это первый этап, — сообщает министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. — Вторым этапом рассматриваем строительство предприятия по производству электротехнического оборудования на территории региона. Здесь могут быть инвестиции около 1,5 млрд рублей. Мы уже смотрели на ПЛП площадку, и, надеюсь, коллеги примут решение о проектировании и подготовке.

Аналогичное производство сейчас запускается на Урале, куда планируется перевести часть производства из центральной России, часть — из Китая, в рамках импортозамещения.

— Будут созданы порядка 250 рабочих мест, — говорит Вадим Морозов. — Электротехника — очень локальный продукт, в европейских странах более, чем на тысячу километров его не возят. С нашей географией, конечно, логичный шаг — двигаться в Сибирь. Здесь будем искать производственную площадку тоже на 250 мест, параметры площадок у нас примерно одинаковы. Планируем производить кабеленесущие системы, монтажные изделия. У нас широкая номенклатура — около 16 тысяч позиций, несколько сотен видов продукции можно локализовать и производить на месте.

Складской комплекс компании TDM ELECTRIC имеет площадь 3,7 тысячи кв. м класса А, оборудован противопыльными полами, высотной стеллажной системой хранения, автоматизированными воротами, автоматической системой пожаротушения, системой контроля управления доступом и системой видеонаблюдения, автоматизированной системой управления персоналом склада и повышения эффективности работы. Высота потолка — 14,5 м. Система стеллажного хранения включает 7,1 тысячи ячеек хранения паллетов и 2,1 тысячи ячеек для мелкоштучного хранения.

TDM ELECTRIC — крупнейший в России производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Партнерами TDM ELECTRIC являются около 150 компаний партнеров-дистрибьютеров, а также представители среднего бизнеса сибирского региона, пользующиеся или планирующих пользоваться услугами распределительного центра в Новосибирске. В их числе «Электрокомплектсервис» (г. Новосибирск), «Джемини Электро» (г. Новосибирск), «Карат» (г. Бийск), «Сибавтоматика» (г. Томск), «Алтайэлектро» (г. Барнаул) и т.д. В ближайшие годы компания намерена вывести ассортимент на уровень 12 000 позиций, уточняется на сайте.