Дочерняя компания ПГК начала производить новые колесные пары на Алтае

Дочернее предприятие «Первой грузовой компании» (АО «ПГК») — «Заринская вагоноремонтная компания» (ЗВРК) в Алтайском крае получила свидетельство на оказание новой услуги: формирование колесных пар НОНК (новая ось новое колесо) с буксовыми узлами и без них. В компании редакции пояснили, что разработка прошла полный комплекс испытаний, а также получила сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза.

Напомним, здание колесно-роликого цеха (КРЦ) на площадке «Заринской вагоноремонтной компании» было реконструировано в 2021 году, в апреле 2022 года дочернее предприятие ПГК приступило к работе. Объем инвестиций в проект составил более 400 млн рублей. Производственная мощность нового предприятия — 24,7 тыс. колесных пар в год. Как пояснял тогда генеральный директор «Заринской вагоноремонтной компании» Александр Осинцев, наращивание мощностей предприятия будет способствовать развитию экономики Алтайского края.

Стоит отметить, что на станции Заринская уже действует участок текущего отцепочного ремонта (ТОР), который также входит в структуру ПГК. На предприятии проводятся работы по ремонту грузовых вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2, включая замену колесных пар. Запуск колесно-ремонтного цеха ЗВРК позволит проводить в Заринске весь комплекс работ по ремонту вагонов. В январе 2021 года «Заринская вагоноремонтная компания» вошла в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске. Предприятие расположено на территории градообразующего предприятия АО «Алтай-Кокс». Участок взят в аренду у завода на срок 50 лет, его площадь составляет 21,8 тыс. кв.м. «Заринская вагоноремонтная компания» (ЗВРК) стала вторым дочерним вагоноремонтным предприятием ПГК. В Липецкой области действует вагоноремонтное предприятие (ВРП) «Грязи».

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) оказывает услуги в сфере грузовой логистики и транспортировке грузов.

Ранее редакция сообщала, что Первая грузовая компания в семь раз сократила срок подготовки вагонов в Сибири.