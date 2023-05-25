Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева перевели в тюремную больницу

В тюремную больницу госпитализирован бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Из СИЗО он переведен в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10, сообщает «Ъ-Сибирь».

Напомним, что Владимир Фалилеев подозревается в получении взятки, якобы экс-прокурор получал денежные вознаграждения и подарки от одного из новосибирских бизнесменов. О задержании бывшего прокурора Новосибирской области стало известно 16 февраля 2022 года. Кроме Фалилеева, были задержаны его бывший заместитель Андрей Турбин и коммерсант Сергей Белоус.

Еще одно громкое разбирательство вокруг прокурора было связано с его нежеланием покидать служебное жильё по истечению срока полномочий. Квартира площадью 125 «квадратов» стала поводом для судебных разбирательств по иску областной прокуратуры. По решению суда, в апреле прошлого года семья экс-прокурора окончательно утратила право занимать жилое помещение.

Несколько дней назад расследование уголовного дела в отношении Владимира Фалилеева было завершено. Сегодня стало известно, что судебный процесс пройдет в Барнауле.