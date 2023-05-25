Рекламодателям

Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева перевели в тюремную больницу

  • 25/05/2023, 13:43
Автор:
Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева перевели в тюремную больницу
Здоровье обвиняемого во взяточничестве бывшего прокурора региона резко ухудшилось.

В тюремную больницу госпитализирован бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Из СИЗО он переведен в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10, сообщает «Ъ-Сибирь».

Напомним, что Владимир Фалилеев подозревается в получении взятки, якобы экс-прокурор получал денежные вознаграждения и подарки от одного из новосибирских бизнесменов. О задержании бывшего прокурора Новосибирской области стало известно 16 февраля 2022 года. Кроме Фалилеева, были задержаны его бывший заместитель Андрей Турбин и коммерсант Сергей Белоус.

Еще одно громкое разбирательство вокруг прокурора было связано с его нежеланием покидать служебное жильё по истечению срока полномочий. Квартира площадью 125 «квадратов» стала поводом для судебных разбирательств по иску областной прокуратуры. По решению суда, в апреле прошлого года семья экс-прокурора окончательно утратила право занимать жилое помещение.

Несколько дней назад расследование уголовного дела в отношении Владимира Фалилеева было завершено. Сегодня стало известно, что судебный процесс пройдет в Барнауле.

Фото Infopro54

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : прокурор обвиняется во взяточничестве Владимир Фалилеев


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
Торги на аренду водоемов

На торги выставили 34 озера в Новосибирской области

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сдает водоемы региона для разведения рыбы.
Читать статью >>
Обвиняемого в госизмене новосибирского физика Анатолия Маслова начнут судить 1 июня

Обвиняемого в госизмене новосибирского физика Анатолия Маслова начнут судить 1 июня

Судебный процесс пройдет в Санкт-Петербурге. Обвиняемого уже перевезли из московского «Лефортово» в северную столицу.
Читать статью >>
советы начинающим предпринимателям

Как развивать свое дело в 2023 году: советы начинающим предпринимателям

Эксперты рекомендуют, с чего начать бизнес и на какие нюансы стоит обратить внимание.
Читать статью >>
выкуп акций Тяжстанкогидропресса

Миноритарным собственникам Тяжстанкогидропресса сделали предложение о выкупе акций

А также назвали цену, за которую готовы выкупить ценные бумаги уникального предприятия. Юрист поясняет, что у адресатов нет правовой возможности игнорировать это предложение.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области

25/05/2023, 15:40

В Красноярске выставили на продажу нефтяную компанию за 190 млн рублей

25/05/2023, 15:28

Бывший эксперт ТУАДа заплатит за взятку 200 тыс рублей

25/05/2023, 15:14

Профессионалы индустрии красоты продемонстрируют мастерство на интерактивном фестивале в Новосибирске

25/05/2023, 14:58
Популярное

ИП с низкими доходами могут освободить от уплаты страховых взносов

25/05/2023, 15:31

Цены на лекарства все выше

25/05/2023, 12:37

Мощи Георгия Победоносца везут в Новосибирск

25/05/2023, 12:00
Новости компаний

Номинация «ПРОфессиональный взгляд» дебютирует на конкурсе «Сибирь.ПРО»: журналистика через призму новых технологий

25/05/2023, 13:28

Банк «Левобережный» поддерживает развитие социальной инфраструктуры Сибири

25/05/2023, 13:20

Чаще всего оформляют кредиты на отпуск и ремонт

24/05/2023, 17:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска