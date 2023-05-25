На торги выставили 34 озера в Новосибирской области

Объявлен открытый аукцион на право пользования 34 озерами в Новосибирской области. Все водоемы выставлены отдельными лотами. Подведение итогов состоится 22 июня 2023 года.

Самый дорогой лот — озеро Сарыбалык в Здвинском районе. Его начальная цена составила 269600 рублей. Стартуют с суммы в 8800 рублей торги на три озера — Пимичево, Столбики и Карган (Чановский район). Победители аукциона получают право пользования водоемом для рыбоводства на 25 лет.

— Сейчас в рыбохозяйственной отрасли региона работает более двухсот организаций (товарное рыбоводство — 183 организации, промышленное рыболовство — 46). В настоящее время рыбохозяйственным организациям в пользование предоставлено 456 водных объектов. Более двух тысяч человек заняты в этой сфере деятельности. Ну а в сезон численность доходит и до 2,5 тысяч. Мы ежегодно прирастаем. И по итогам 2022 года приросли на 15%: по итогам 2022 года вылов рыбы составил 14,2 тысяч тонн, в 2021 году – 12,3 тысяч тонн, — рассказывал недавно в ходе пресс-тура министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, в дальнейших планах министерства — вовлечение в рыбохозяйственный оборот малых и средних водоёмов области, развитие индустриального рыбоводства с использованием устройств замкнутого водоснабжения, предназначенных для круглогодичного выращивания товарной рыбы и рыбопосадочного материала в полностью контролируемых условиях, а также активное вовлечение в оборот прудового фонда.

Ранее редакция сообщала о том, что озеро Половинное благоустроили только наполовину.