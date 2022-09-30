«Дочка» Ростеха запустила производство станций для дальней высокоскоростной связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустил в Красноярске производство станций тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей.

— Оборудование позволяет обеспечить связь на расстоянии до 210 км в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах, — отмечается в сообщении пресс-службы Ростеха.

Производство развернуто на красноярском НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») с привлечением льготного займа на 335 млн рублей от Фонда развития промышленности. У новой аппаратуру существует существенное преимущество в дальности связи и скорости информационного потока. Оборудование может передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.

— Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности. Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за 1-2 года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов, — поясняет Ринат Галеев, генеральный директор НПП «Радиосвязь».

В рамках пилотных испытаний станции «Гроза» специалисты НПП «Радиосвязь» успешно провели подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов на территории Красноярского края, в том числе фельдшерско-акушерского пункта и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. В 2009 году компания вошла в состав Госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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