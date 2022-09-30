В Искитимском районе на автодороге увяз многотонник

Несмотря на предупреждающие знаки и неблагоприятный опыт прошлых лет, по автодороге К-28 в Искитимском районе продолжает ездить многотонная спецтехника.

Так, в ТУАД поступило сообщение о том, что на дороге «К-28» от села Гусельниково в сторону Легостаево в Искитимском районе стоит трала с БЕЛАЗом. Многотонник увяз в дороге. Сейчас на месте работают представители ГИБДД, туда направлен передвижной пункт весового контроля. Водителя на месте не оказалось.

Год назад подобная техника разрушила дорогу до села Легостаево в Искитимском районе — трал также повредил асфальт и увяз в дороге. Подрядчики отремонтировали дорогу этим летом.

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