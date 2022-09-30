Предприниматели могут заказать справки по расчетному счету в ОНЛАЙН-офисе

Для участников программы стали доступны к заказу справки в разделе «Бонусы банка». Теперь клиенты могут в ОНЛАЙН-офисе обменять свои баллы на три вида справок:

о наличии счетов;

о наличии счета и картотеки-2 и иных претензий к счетам;

об оборотах по счету за определенный период.

Документы формируются с электронно-цифровой подписью банка. Стоимость справки – 490 баллов.

Кроме справок, участники программы лояльности могут потратить баллы на ведение расчетного счета, внутрибанковские/межбанковские платежи, регистрацию дополнительной смарт-карты для Faktura.ru, обслуживание банковской карты и другие услуги РКО, а также кредитования МСБ и ВЭД.

Чтобы вступить в программу лояльности «Любимый клиент», достаточно открыть первый расчетный счет. Банк автоматически присвоит вам статус участника и начислит приветственные баллы. При подаче заявки на открытие счета на сайте клиент получает скидку 50% на РКО.

Подробную информацию можно получить на сайте, по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный».

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