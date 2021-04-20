В России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса

В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), передает ТАСС. По словам Поповой, описание этих штаммов появится, как только материалы по ним «будут готовы к публикации».

— У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта <…>. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим, — заявила она.

В ноябре прошлого года Попова рассказала, что в Сибирском федеральном округе выявили частичную мутацию вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию. Тогда глава Роспотребнадзора поясняла, что найденные изменения в структуре коронавируса не делают его опаснее и не влияют на эпидемиологическую значимость SARS-CoV-2.

Позже она сообщила, что в России есть штаммы коронавируса, отличные от известных в других странах, однако называть их российскими не стоит.

— Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя, — отметила она.

По словам Поповой, сейчас поводов опасаться новых вариантов вируса нет, специалисты проводят исследования для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость. В то же время глава Роспотребнадзора не исключила появления в будущем варианта вируса, который будет заражать уже переболевших людей.