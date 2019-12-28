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Договоры ресурсоснабжения расторгнуты с пятью управляющими компаниями

Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса перед поставщиками за поставленные топливно-энергетические ресурсы составляет 1,7 млрд рублей.
  • 28/12/2019, 09:01
contract

По состоянию на 1 декабря 2019 года на территории Новосибирской области приняты решения о расторжении договоров ресурсоснабжения пятью расположенными на территории Новосибирской области управляющими компаниями, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, собственники помещений в многоквартирных домах, действующие от своего имени, приняли решение о заключении договоров на оказание коммунальных услуг с расположенными на территории Новосибирской области ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами – Обществом с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» по 5 390 многоквартирным домам, расположенным на территории Новосибирской области.

Отмечается, что просроченная задолженность расположенных на территории Новосибирской области организаций коммунального комплекса перед поставщиками за поставленные топливно-энергетические ресурсы по состоянию на  1 декабря 2019 года составляет 1 705,9 млн. рублей. При этом просроченная задолженность за поставленный природный газ перед обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» составляет 497,1 млн. рублей.

Крупными должниками за поставленный природный газ перед обществом с  ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» остаются ФГУП, подведомственные Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения», Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик». Сумма задолженности данных предприятий перед обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» составляет 321,5 млн. рублей (64,7% от общего уровня просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы всех расположенных на территории Новосибирской области ресурсоснабжающих организаций, работающих на газе), в том числе: задолженность ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» составляет 181,1 млн. рублей и ФГУП «Энергетик» — 140,4 млн. рублей.

— Правительством Новосибирской области в адрес председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, Министерства науки и  высшего образования Российской Федерации и направлены обращения о  финансовой поддержке и принятии мер для погашения просроченной задолженности за поставленный природный газ, образовавшейся у указанных федеральных государственных унитарных предприятий, — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе рассказали, что для решения проблемы погашения просроченной задолженности за  поставленный природный газ, образовавшейся у федеральных и  муниципальных теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Новосибирской области, руководству публичного акционерного общества «Газпром» правительством Новосибирской области направлено предложение о  передаче в концессию структурам публичного акционерного общества «Газпром» всех теплогенерирующих активов расположенных на территории Новосибирской области ресурсоснабжающих организаций, работающих на  газовом топливе.

В целях снижения задолженности расположенных на территории Новосибирской области организаций коммунального комплекса перед поставщиками за топливно-энергетические ресурсы в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п, муниципальным районам и  городским округам Новосибирской области в 2019 году из областного бюджета Новосибирской области направлена субсидия в размере 1 802,6 млн. рублей.

Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области по  состоянию на 1 декабря 2019 года проведено 4 524 проверки качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям расположенными на территории Новосибирской области регулируемыми организациями. Обследовано 5 352 многоквартирных дома в 100 населенных пунктах, расположенных  в 23 муниципальных районах и 4 городских округах Новосибирской области.

По результатам данных проверок государственной жилищной инспекцией Новосибирской области выявлено 2 222 нарушения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, составлено 6 758 исполнительных документов, из  них актов – 4 532, предписаний – 1 179, протоколов – 1 047.

При предоставлении жилищно-коммунальных услуг собственникам и  пользователям жилых помещений в многоквартирных и жилых домах государственной жилищной инспекцией Новосибирской области за 11 месяцев 2019 года выявлено 120 нарушений.

На заседаниях межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Новосибирской области, образованного постановлением Губернатора Новосибирской области от 23.03.2017 № 51, ежегодно рассматриваются результаты инвестиционных программ, реализуемых на территории Новосибирской области, предложения расположенных на территории Новосибирской области регулируемых организаций и потребителей коммунальных услуг о корректировке инвестиционных программ.

По состоянию на 1 декабря 2019 года расположенными на территории Новосибирской области регулируемыми организациями осуществляется реализация одной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения, восьми инвестиционных программ в сфере водоснабжения и трех инвестиционных программ в сфере водоотведения.

При расчете департаментом по тарифам Новосибирской области тарифов на  коммунальные услуги на 2020 год для расположенных на территории Новосибирской области регулируемых организаций, участвующих в реализации инвестиционных программ, из необходимой валовой выручки данных организаций исключены расходы нереализованных ими мероприятий инвестиционных программ на общую сумму 290,0 млн. рублей, в том числе: в сфере теплоснабжения  – 71,0 млн. рублей, водоснабжения – 98,0 млн. рублей, водоотведения – 121,0 млн. рублей, затраты на реализацию которых были учтены департаментом по тарифам Новосибирской области при определении состава расходов необходимой валовой выручки при установлении (корректировке) регулируемых тарифов на 2018 год.

Фото: Mike Cohen

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