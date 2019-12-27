Каток. Без подтекста

Да, «каток» — главное новосибирское слово 2019 года. Но в его предметном наполнении, как говорится, возможны варианты. Очередной каток, открытый 27 декабря во дворе гостиницы «Центральная», не претендует на хайп, ибо классический хоккейный каток, в принципе, зыбких толкований не подразумевает. Каток в ресторанном дворике «Центральной» — почти классическая хоккейная коробка, всем знакомая с детства, но обстоятельно сделанная и дизайнерски яркая. В дизайне объединены мотивы ее создателей — авиакомпании S7 Airlines и хоккейного клуба «Сибирь».

S7 Airlines и ХК «Сибирь» довольно эффектно смотрятся в едином контексте. Тем более что в топ-листе мощных новосибирских брендов они в первых строках, а графо-эстетическое решение обоих неоднократно было предметом похвал на мировых фестивалях по брендингу и марочному дизайну. Марочный симбиоз проработан и в дизайне катка, и в церемонии его открытия: конструкции арены, выполнены в фирменной гамме S7 Airlines, в переливы бодрого зеленого цвета вписаны силуэты хоккейных клюшек, а «распечатать» ворота шайбой поручили маскоту хоккейного клуба «Сибирь» — свирепому снеговику, который в свое время порвал все шаблоны в жанре отечественных спортивных талисманов.

Если прочие публичные катки Новосибирска выглядят местами для изящного, чуть ностальгического развлечения во вкусе чинных 50-х, то у катка во дворе «Центральной» отчетливо спортивная роль. В общедоступном режиме он заработает со 2 января.

Каток имеет классический хоккейный формат с воротами, прочными бортами и ярким освещением белого спектра (для зимних вечеров, для долгосрочности работы). В ансамбле с ареной — простенький, но аккуратный шале-раздевалка и аттракционы из льда — ледяной аэрохоккей с настоящей шайбой и ледяной светодиодный дисплей, на котором можно писать. Словом, аранжировщики компактного дворового пространства постарались максимально насытить его антуражем и функциями. Впрочем, S7 Arena — изначально именно социальный объект, ориентированный на популяризацию хоккея и вообще здорового зимнего досуга. Как подчеркнул Эмиль Джелилов, заместитель генерального директора ХК «Сибирь», возрастных рамок и ограничений по степени исходной подготовки тоже не будет — тренеры спортивной школы клуба «Сибирь» готовы обучать даже начинающих. Более того, дети 6-10 лет будут рассматриваться как ресурсная группа: тот, кто почувствует вкус к хоккею и хорошо себя проявит, сможет попасть в спортивную школу самого клуба.

— Это уникальное место, — подчеркнул Эмиль Джелилов, — Место, позволяющее не только развлекаться на льду, но и получать полноценные тренировки от тренеров спортивной школы «Сибирь». В конце катального сезона проведем небольшой смотр, дабы выявить дарования. Которые, я убежден, будут. Хоккей ведь — народная игра, зародившаяся на обледенелых канадских улицах, и спорт высших достижений нельзя рассматривать в отрыве от массового спорта. Иным образом звезд и не вырастить

Оплачиваемым на S7 Arena будет только прокат коньков, люди с собственными коньками смогут покататься бесплатно — тут нет лукавого правила «со своими коньками нельзя», присущего некоторым коммерческим каткам. А в модельном ряду прокатных коньков, несмотря на приоритет хоккейной темы, предусмотрены и коньки сугубо женских, партикулярных фасонов — так называемые «снегурочки» c ботинками в клетку «burberry», с леопардовыми принтами, в цветочной гамме. Хотя на аренде коньков администрация не настаивает, для пользователей прокатных коньков заготовлена мотивация: вместе с коньками они будут получать купоны спецпредложений от заведений общепита, образующих периметр катка. Тем более что заведений тут много — и числом, и разнообразием концепций. Ресторанный дворик гостиницы «Центральной» вообще стал одним из ярчайших HoReCa-дебютов 2019-го, а с появлением катка заработает эффект синергии, эффект сдвоенного потребительского магнита и «удлинителя присутствия».

Таким образом, каток будет работать в нескольких ролях: как место семейного зимнего досуга, как портал в большой спорт и средство обнаружения юных талантов, как средство удлинить общепитовский чек и воспитать лояльность. И ни одна из миссий другой не помеха.

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