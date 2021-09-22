Прокуроры проверили соблюдение сохранности береговых линий в охранных зонах

В августе текущего года природоохранная прокуратура проверила законность формирования трех земельных участков, находящихся в собственности физических лиц.

— Установлено, что земельный участок в районе села Каменка Новосибирского района сформирован в нарушение земельного и водного законодательства в границах водного объекта – ручья без названия притока р. Дедиха и его береговой полосы, которые в соответствии с требованиями закона отнесены к территориям общего пользования, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — В настоящее время в связи возможным осуществлением строительства на земельном участке возникла угроза причинения вреда водному объекту путем перекрытия его русла грунтом и строительными материалами и подтопления территорий близлежащих дачных обществ

Ещё два земельных участка, оформленных в нарушение природоохранных правил, прокуроры обнаружили в районе Речкуновской зоны отдыха в Бердске, которые расположены в береговой полосе Новосибирского водохранилища и частично на акватории водного объекта. В итоге исправлять положение будет суд.