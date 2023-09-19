«Докторская» колбаса новосибирского производителя признана фальсификатом

«Докторская» колбаса марки «Торговая площадь» из Новосибирска не соответствует установленным требованиям нормативной документации по фактическому составу, т.е. является фальсификатом. Также признана фальсификатом колбаса АО «Омский Бекон». Об этом сообщает Красноярский ЦСМ в Вконтакте.

Для проведения независимого мониторинга в торговых сетях Красноярска экспертами Красноярского ЦСМ было закуплено 12 образцов колбасы «Докторская».

— Продукция исследовалась в аккредитованной лаборатории испытательного центра ФБУ «Красноярский ЦСМ» по физико-химическим показателям — массовой доле жира, массовой доле белка, а также была проведена гистологическая идентификация сырьевого состава закупленных образцов, — уточнили в пресс-службе ведомства. В составе новосибирского продукта нашли растительные углеводные добавки – крахмал, муку, камедь, а также животный коллагеновый белок. Экспертам попалась в колбасе и костная крошка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подорожали окорочка и апельсины.