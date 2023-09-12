В Новосибирской области подорожали окорочка и апельсины

В августе 2023 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июлем 2023 года повысились на 0,5%, сообщили в Новосибирскстате. Так, цены на непродовольственные товары выросли на 1,4%, на услуги – на 0,1%, цены на продовольственные товары снизились на 0,1%.

По данным статистиков, среди продовольственных товаров снизились цены на плодоовощную продукцию. Капуста подешевела на 32,1% (с 57,96 рублей до 39,38 рублей), лук репчатый — на 28% (с 55,35 рублей до 39,87 рублей), картофель — на 25% (с 51,37 рублей до 38,54 рублей), помидоры — на 21,7%, (со 147,01 рублей до 110,99 рублей), виноград – на 17,7% (с 285,43 рублей до 235,29 рублей), бананы – на 3,6% (со 110,59 рублей до 106,56 рублей). Однако повысились цены на апельсины на 15,8% (с 171,43 руб до 198,47 руб) и огурцы – на 15,1% (с 86,54 руб до 99,64 руб).

В группе молока и молочной продукции дешевле стали сливки. Их стоимость снизилась на 3,5% (с 288 руб до 277,9 руб), а также молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности – на 2,9%. Кроме того, по данным статистиков, на 1-2% снизились цены на йогурт и сырки творожные, глазированные шоколадом.

Макаронные и крупяные изделия также стали дешевле — на 1- 4%.

Снизились цены на сосиски и сардельки. Если в июле они стоили 430,16 рублей, в августе цена на эту группу товаров составила 402 рубля (-6,5%). Колбаса вареная стала дешевле на 5,5% (цена снизилась с 483 рублей до 456,9 руб.). Кроме того, дешевле стали рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) — на 5%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 4,4%, сыры плавленые — на 4,2%, пряники — на 4,1%, мясокопчености — на 3,9%.

Повышение цен зарегистрировано на консервы мясные на 9% (с 493,52 руб до 538 руб.), кулинарные изделия из птицы — на 7,4% (с 436 руб до 468 руб), свинину бескостную — на 6,5% (с 417 руб до 444,46 руб), соки фруктовые — на 6,4%, конфеты шоколадные натуральные – на 6,1%, окорочка куриные – на 4,8% (с 222,77 руб до 233,41 руб).

Ранее редакция приводила мнения аграриев о том, что к осени цены на овощи восстановятся.