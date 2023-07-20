Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев подал документы на регистрацию участия в выборах губернатора в облизбирком

Сегодня вице-спикер горсовета Новосибирска член ЛДПР Евгений Лебедев представил необходимые документы для регистрации на регистрацию для участия в выборах губернатора Новосибирской области, в том числе листы поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

— С 16 по 26 июля кандидаты в губернаторы должны представить документы на регистрацию своего участия в выборах, — сообщала ранее глава облизбиркома Ольга Благо.

Напомним, выдвижения кандидатов на должность губернатора Новосибирской области завершилось 28 июня. Кандидатов выдвигали политические партии. Всего документы на выдвижение представили 5 кандидатов: Андрей Щукин — партия «Коммунисты России», Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

С 29 июня кандидаты собирали в поддержку своего выдвижения подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. При этом каждый кандидат должен был собрать от 257 до 269 подписей муниципальных депутатов и глав, из которых 50 — районного уровня, остальные — сельских поселений.

— У нас самый либеральный муниципальный фильтр, — говорила председатель облизбиркома. — Требуются подписи 5% депутатов и глав. А других регионах этот показатель составляет 7% и более.

Напомним, выборы губернатора Новосибирской области будут проходить три дня с 8 по 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, что выборы губернатора Новосибирской области обойдутся более чем в полмиллиарда рублей.