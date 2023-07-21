Некоторые категории льготников в Новосибирской области начнут получать больше с 1 августа

В Новосибирской области с 1 августа увеличат выплаты некоторым льготным категориям граждан. Об этом сообщил портал Горсайт.

Перерасчет произведён членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.Члены лётных экипажей должны иметь стаж 25 (мужчины) и 20 лет (женщины). В случае выхода на пенсию с приобретённым профессиональным заболеванием – 20 и 15 лет.

Отмечается, что перерасчет будет произведен и работающим пенсионерам. Официально трудоустроенные граждане оплачивают взносы с СФ. Чем выше у них заработная плата, тем больше будет сумма доплаты.

Также с 1 августа повышается накопительная и срочная пенсионная выплата.

Напомним, что в 2023 году многодетным семьям в Новосибирской области положены 5 500 рублей на подготовку детей к школе.

Также многодетным выплатят по 2200 рублей на покупку школьной формы, а малоимущие получат еще по 330 рублей на каждого ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что работающим пенсионерам увеличат пенсионные выплаты.