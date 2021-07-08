Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

— ГКУ ТУАД направило на экспертизу проектно — сметную документацию на реконструкцию участка дороги от Ордынского кольца до Верх — Тулы. Это третья часть комплексной реконструкции дороги на участке Новосибирск – Ярково, — сообщила пресс-служба ТУАД.

После завершения экспертизы и оформления отвода земельных участков будет объявлен конкурс на поиск подрядной организации, которая выполнит работы по строительству новой дороги. Стартовая стоимость контракта — 1,145 млрд руб. По планам там будет дорога IB технической категории с четырьмя полосами движения.

— В настоящее время реализуется второй этап реконструкции на участке 19-27 км, монтаж путепровода на ПК 60, устройство дорожной одежды на съезде в п. им. Крупской. Совокупная стоимость работ по второму этапу — 3.119 млрд. Первый этап — участок с 27 по 32 км введен в 2020 году. Стоимость работ составила около 700 млн руб, — уточнили в пресс-службе ТУАДа.

Проект по третьему этапу дороги выполнила проектная организация ООО «РосИнсталПроект», стоимость корректировок —17 млн руб.