Финальное отключение горячей воды при испытаниях в Новосибирске: проверка теплосетей от ТЭЦ-4

Это последний и самый короткий этап испытаний с отключением горячей воды. На текущий момент опрессовка 81% трубопроводов в городе помогла выявить 1 122 дефекта, что уже превысило показатель прошлого года за весь период испытаний.

С 12 июля СГК проведет 13-й этап гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске. По его окончании отключения горячего водоснабжения, связанные с проверкой надежности труб, закончатся.

Горячей воды у жителей не будет максимум 8 дней — с 12 до 20 июля. Подъем давления воды в трубах запланирован до 17 июля и еще три дня энергетикам потребуется, чтобы устранить выявленные повреждения. Это самый короткий в нынешнем году период отсутствия горячей воды у потребителей в связи с опрессовкой трубопроводов.

В зоне отключения горячей воды — улицы, расположенные в Калининском и Дзержинском районах: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

На сегодня по итогам опрессовки 81% трубопроводов, которые находятся в эксплуатации у СГК в Новосибирске, энергетики выявили 1 122 дефекта. Это уже выше показателя 2020 года: тогда за весь период испытаний пришлось устранять 1 107 повреждений.

За сутки до начала испытаний несколько снизится температура горячей воды — таковы технические требования к подготовке опрессовки. Испытания проводятся круглосуточно — при помощи повышенного давления воды, температура которой составляет менее +40 °С. Во время опрессовки возможны порывы трубопроводов и выход воды на поверхность.

Если вы увидели выход воды на поверхность, просьба сообщить об этом по телефонам:

8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК,

8 (383) 204-24-36, 204-24-37, 289-01-68, 276-09-80 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей,

051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Последний, четырнадцатый этап испытаний тепловых сетей, с 28 июля по 4 августа, пройдет без отключений горячей воды.