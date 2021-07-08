Александру Морозову нашли замену

Сессия регионального парламента проголосовала за включение в состав комитета по строительству и ЖКХ экс-председателя комитета по АПК, руководителя областного отделения Пенсионного фонда Александра Терепу.

— В перерыве сессии у нас прошло заседание комитета по строительству и ЖКХ. Единогласно избрали председателем Александра Терепу, предлагаю поддержать, — сообщил, выступая на сессии регионального парламента зампредседателя комитета Евгений Покровский.

За это назначение проголосовали 38 из 64 присутствовавших на сессии депутатов.

Отметим, что за место в комитете Терепа соперничал с коллегой по партии «Единая Россия», директором ЗАО «ЗЖБИ-4» Николаем Мочалиным, который еще месяц назад «подал аналогичное заявление о переходе из социального комитета, в родной, строительный, как рядовой депутат».

После июльской сессии депутаты уходят на каникулы до сентября, поэтому кандидатуру на место Терепы будут подбирать уже осенью. Не исключено, что председателем комитета по АПК станет один из его замов. Сейчас в этом статусе работают Денис Субботин («Единая Россия») и Роман Яковлев (КПРФ) — на постоянной основе, и Виктор Кушнир («Единая Россия») — на освобожденной.

Расклад по главам комитетов в седьмом созыве регионального парламента серьезно отличается от предыдущих созывов. Если раньше комитеты возглавляли профильные депутаты, работающие в подведомственных комитету отраслях, то в седьмом их перетасовали. На должность главы бюджетного комитета был назначен Федор Николаев (в шестом созыве возглавлял транспортный комитет, аффилирован с АО «Новосибирскавтодор»), аграрный комитет возглавил Александр Терепа (комитет по законодательству, возглавляет Пенсионный фонд Новосибирской области), комитет по транспорту — Майис Мамедов (строительный комитет, основной собственник ГК «Первый строительный фонд»), строительный комитет — Александр Морозов (комитет по бюджету, аффилирован с ЗАО «Коченевская птицефабрика»), комитет по законодательству — Олег Подойма (аграрный комитет, аффилирован с агрохолдингом ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»). Неофициально эти рокировки объяснялись желанием депутатов избежать обвинения в конфликте интересов. В комитетах по культуре и соцполитике председатели не изменились. Их, как и в шестом созыве, возглавили Вениамин Пак (основатель спортивного клуба «Успех», фонда «Общее дело») и Игорь Гришунин (до избрания в заксобрания работал в правоохранительных органах) соответственно.

Маловероятно, что партия власти пустит на место председателя комитета по АПК, который возглавлял Терепа, представителя конкурирующей партии. Из двух оставшихся замов Денис Субботин — председатель совета директоров агрохолдинга «Половинновский элеватор», Виктор Кушнир — генеральный директор АО «Сибиар». С 2019 года дочернее предприятие компании производит спецтехнику для сельского хозяйства. Впрочем, не исключено, что на место председателя будет предложена иная кандидатура, не аффилированная с АПК.

Напомним, что Александр Морозов является фигурантом дела о мошенничестве, ему инкриминируют ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело связано с выделением госсубсидии ЗАО «Коченевская птицефабрика», руководителем совета директоров которой является Морозов. Речь идет о ситуации, которая произошла в период с 2019 по 2020 год, когда компания «Коченевский мясокомбинат» получила субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пройти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей.

Александр Морозов — один из старожилов регионального парламента Новосибирской области. Он работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв м. Не исключено, что довыборы по округу пройдут в сентябре 2021 года, параллельно с выборами в Госдуму.