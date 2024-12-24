Долг предпринимателям за поставку лекарств выплатила ЦРБ под Новосибирском

ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» закрыла задолженность перед предпринимателями за поставку лекарственных средств и оказанные услуги на 3,7 миллиона рублей.
— По результатам проверки прокурор внес главному врачу ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ» представление, которое рассмотрено, задолженность перед поставщиками погашена, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении. В результате его рассмотрения руководитель медицинского учреждения был привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.
Напомним, в мае прокуратура обязала Горводоканал погасить задолженность в размере 1,3 млн рублей перед предпринимателем.
Ранее редакция сообщала о том, что концессионные школы в Новосибирске достроит государственный подрядчик. Работы на площадках возобновятся в 2025 году.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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