В качестве культурного досуга новосибирцы выбирают походы на концерты и стендап

Аналитики Яндекс Афиша собрали топ-10 культурных развлечений в Новосибирске по итогам 2024 года, отметив, что билеты на такие мероприятия за год в среднем подорожали на четверть, а прямые продажи выросли на 22 %.

На первом месте по популярности среди новосибирцев оказался концерт «Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe», чуть меньше билетов приобрели новосибирцы на концерт Басты, а закрывает тройку лидеров — панк-сказка «Король и Шут». Помимо этого, в культурный топ попали стендап Сергея Орлова, женский Stand-Up и балет «Золушка» (4,5 и 6 позиции соответственно). Последние позиции рейтинга заняли концерты Zivert и Xolidayboy, ледовое шоу «Team Tutberidze. Чемпионы на льду» и концерт «Cinema Medley 2: Оппенгеймер».

Больше всего за год выросли цены на посещение выставок — на 34% до 574 рублей, на концерты билеты подросли в цене на 10%, достигнув 4 621 рублей. Интересно, что стендап, наоборот, стал дешевле на 14% (4097 рублей). При этом больше всего билетов новосибирцы приобрели в осенний период.

Культурные мероприятия в столице Сибири посещают не только местные жители, но и туристы. Ранее стало известно, что Новосибирск вошел в список городов, где путешественники из других стран готовы провести Новый год и Рождество. Чаще всего его выбирают жители Казахстана. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТа).

Если брать аналитику в целом по России, то в этом году ровно половина продаж Яндекс Афиши пришлась на концерты, ещё 26% — на билеты в театр, 7% — на кинотеатры, 6% — на стендап, 5% — на ёлки. Спортивные мероприятия, выставки, катки и другие события привлекли оставшиеся 6% россиян.

— В 2024 году запрос россиян на развлекательные и спортивные мероприятия растет, активно развивается концертная индустрия. Повсюду появляются новые форматы развлечений и мероприятий: например, иммерсивные шоу и спектакли, мультимедийные выставки; новую волну популярности обретают мюзиклы и симфонические шоу, — подвел итог директор развитию бизнеса Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники отменили деструктивный концерт Voskresenskii в Новосибирске. Отмена произошла из-за обращения главы союза отцов Новосибирской области.