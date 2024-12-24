Возведение новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске начнется в 2025 году

Проектная и сметная документация по объектам первого этапа строительства масштабной программы реконструкции и развития ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Выдача идентичных документов на объекты второго этапа запланирована на начало следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

На реализацию масштабного проекта в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» из федерального бюджета всего будет направлено 14,84 млрд рублей.

В 2031 году все работы на объекте должны быть завершены, а ввести здание в эксплуатацию планируется в 2032 году. Общая площадь новых и реконструируемых зданий составит 70,7 тыс. кв. м. При этом каждое новое здание будет вводиться в эксплуатацию по мере его готовности.

Реконструкцию начнут с отделения радиотерапии, капитального строительства детского лечебного корпуса и лечебного корпусов, а также нескольких зданий вспомогательного назначения и зданий для обслуживания комплекса, многоуровневой автостоянки.

На втором этапе работы начнутся работы в левом крыле главного корпуса. Также предусмотрено капитальное строительство вивария и реконструкция лабораторного корпуса.

Генеральный директор член-корреспондент РАН Александр Чернявский предупредил, что во время реконструкции клиника продолжит принимать пациентов.

Напомним, еще в 2020 году клиника объявляла конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений для реконструкции и строительства зданий медучреждения. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 7,8 млрд рублей. Строительство должно было начаться в 2021 году, а весь комплекс зданий введен в эксплуатацию в 2025. В 2023 году стало известно о строительстве новых корпусов клиники. Тогда стоимость работ оценивалась в 13 млрд. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи клиники Мешалкина спасли младенца от порока сердца без проведения открытой операции. Порок сердца у ребенка был выявлен при обследовании мамы во время беременности.