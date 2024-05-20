Прокуратура обязала Горводоканал погасить задолженность перед предпринимателем

В Новосибирской области благодаря вмешательству прокуратуры частная компания «Эксон» получила деньги за поставку насосного оборудования.
― Установлено, что МУП «Горводоканал» заключило с ООО «Эксон» договор. Субъект предпринимательской деятельности выполнил свои обязательства по поставке товара, однако заказчиком оплата по договору своевременно не произведена. Общая сумма задолженности превысила 1,3 млн рублей, ― сообщает ведомство.
Прокурор железнодорожного района вынес представление руководителю муниципального предприятия. После рассмотрения акта все нарушения были устранены. Чиновники полностью погасили долг перед компанией.
Источник фото: freepik.com/freepik
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