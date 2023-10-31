Военный комиссар НСО рассказал о роли женщин в спецоперации

В эфире телеканала ОТС военный комиссар Новосибирской области рассказал об условиях женской службы. Евгений Кудрявцев также отметил, что к прекрасной половине требуется особый подход.

― Если есть желание, то нужно прийти в военный комиссариат или в администрацию муниципального района, прибыть на пункт отбора на контракт, там будет подобрана какая-то должность или специальность. С женщинами более индивидуально проводится работа, — сообщил Евгений Кудрявцев в прямом эфире областного телеканала.

В первую очередь женщинам предлагаются специальности медицинского профиля, а также в сфере связи. Если нужной вакансии нет, то сибирячку поставят в список на ожидание.

Евгений Кудрявцев отметил, что женщины в комиссариат приходят часто, многие уже ушли служить.