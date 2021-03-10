Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

В 2020 году ипотечные заемщики в Сибири досрочно вернули банкам 161 млрд рублей. Это на 60% больше, чем в 2019 году, когда было досрочно погашено 99 млрд рублей ипотеки, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Тренд на снижение ипотечных ставок усилил конкуренцию за платежеспособных заемщиков. К 1 января 2021 года средняя ипотечная ставка по округу снизилась до 7,5%. Многие заемщики видят в такой ситуации возможности по снижению своей ежемесячной нагрузки за счет перекредитования, использования программ рефинансирования в своих банках. В результате растет объем досрочного погашения ипотеки, — пояснила тенденцию Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

По ее словам, наиболее быстро в 2020 году темпы досрочного погашения ипотеки росли в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Республике Тыва.

Всего за 2020 год банки выдали жителям сибирских регионов ипотечных жилищных кредитов на сумму 463 млрд рублей, в результате ипотечный портфель к началу 2021 года вырос на 18,5%, до 980 млрд рублей.