Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

— Правлением организации принято решение о выкупе долей у участников строительства, компенсации получат 296 семей. Месяц назад такое же решение было принято в отношении 241 семьи дома № 5 микрорайона «Новомарусино», первые 39 дольщиков уже получили выплаты. Кроме того, компенсации начали выплачиваться и дольщикам дома № 12 по ул. Печатников – из 87 семей выплаты получили уже 50. Скоро начнутся строительные работы на остальных объектах – трех домах микрорайона Закаменский, долгостроях на ул. Вилюйской, в городах Краснообск и Обь, — рассказал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он подчеркнул, что работа по включению объектов на достройку с ППК «Фонд» ведётся постоянно, министерство строительства совместно с прокуратурой Новосибирской области и региональным Фондом защиты прав участников долевого строительства в настоящее время осуществляет комплектацию пакетов документов еще на 28 долгостроев региона.