Область приросла посевными площадями

По итогам ярового сева в Новосибирской области общая посевная площадь составила 2,3 млн га, что больше на 54 тыс. к 2020 году при планируемом увеличении на 28 тыс га. Площадь ярового сева возросла на 43 тыс га. Такие данные в ходе оперативного совещания в правительстве региона привёл глава минсельхоза области Евгений Лещенко. Как следует из доклада министра, наибольшее увеличение — в Черепановском и Искитимском районах. Увеличение площади зерновых — в Искитимском, Черепановском, Татарском и Кочковском районах.

Одновременно с зерновыми выросло и площадь технических культур — на 73 тыс га, что составляет 11% всех посевных площадей.

— Планы оптимистичные, — сообщает глава Минсельхоза. — Заготовка кормов в 2021 – 2022 годах должна составить 9,6 центнеров кормовых единиц и с учётом переходящих остатков — 42 центнера. Объём средств на проведение комплекса работ, включая мероприятия по уходу за посевами, составляет 4,8 млрд руб. Основная часть затрат — это средства защиты растений.

Однако в настоящий момент оптимистичные настроения областных аграриев омрачаются погодными условиями. Особенно это касается хозяйств, расположенных в районах Кулундинской зоны, где наблюдается снижение уровня осадков даже по сравнению с прошлым годом.

— Сумма осадков за последние три месяца даже ниже прошлогодней. Наиболее сложная ситуация в районах Кулундинской зоны — Купинском, Баганском районах, — рассказывает Лещенко. — Количество осадков в Барабинской зоне также ниже многолетнего значения, даже прошлогоднего. Относительно благоприятная ситуация в центрально-восточной зоне. Также по юго-западу прошли осадки с 10 до 15 мм. Конечно, они ситуацию не исправят. Но информация в разрезе сельхозпредприятий в настоящее время уточняется.

Напомним, что годом ранее ввиду погодных условий в 16 районах Новосибирской области был введён режим чрезвычайной ситуации. По данным конца июня 2020 года площадь погибших посевов составила 195 тыс. га, 730 тыс. га пострадали в разной степени.