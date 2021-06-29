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Советы по выбору качественной паркетной доски

  • 29/06/2021, 13:44
Выбор напольного покрытия – ответственная задача, ведь ремонт в помещениях делается ни на один год. Многие отдают предпочтение паркетной доске. Покрытие такого типа обладает внушительным списком достоинств, им оно и обязано своей популярностью.

Почему паркетная доска – это лучший выбор для пола?

Массивная доска для пола имеет массу положительных характеристик. Ее главные преимущества – это:

  • презентабельный вид;
  • относительно простой монтаж;
  • долгий срок службы;
  • практичность.

Паркет – это отличное решение для спальни или гостиной. Его можно органично вписаться в любое интерьерное направление. При правильном уходе оно будет служить много лет.

Спрос на данный материал растет, а ассортимент поражает разнообразием. Прежде чем купить паркетную доску, желательно разобраться, из чего она состоит. Напольное покрытие такого типа насчитывает три слоя:

  1. Верхний делают из шпона ценных пород дерева. В качестве лицевого покрытия используют дубовую, ореховую, вишневую древесину, а также экзотических пород, например, венге. Наружный слой дополнительно вскрывают лаком либо маслом.
  2. Средний слой состоит из ламелей, их изготавливают из хвойной породы дерева. Особое перпендикулярное расположение волокон придает стабильность доске, тут создают замковое соединение.
  3. Нижний слой изготавливают на основе еловой древесины, толщина которой составляет примерно 2мм. Он обеспечивает жесткость конструкции, наделяет ее способностью противостоять выгибанию.

Паркет премиального качества

Магазин напольных покрытий предлагает большой выбор паркетной доски в различных цветах и фактурах. Компания является официальным дилером всех представленных брендов, работает в данной сфере с 2016 года. Предоставляет возможность приобрести качественные напольные покрытия по адекватной стоимости.

Паркет премиального качества идеально подходит для создания элитных интерьеров. На общую толщину доски влияет толщина отдельных слоев. Покрытия, выдерживающие многократные шлифовки, отличаются долговечностью.

По количеству плашек, примененных для изготовления верхнего слоя, паркетная доска бывает однополосной и многополосной.

Однополосная разновидность нередко имеет фаски по углам. Ее отличает максимальное сходство с массивной доской.

Двухполосная насчитывает два ряда ламелей, подобранных по цвету и узору. Ламели могут насчитывать несколько сегментов или быть цельными.

Существуют также трех и четырехполосные виды досок. Они насчитывают 3 и 4 ряда ламелей, сдвинутых относительно друг друга.

Относительно недавно в продаже появились многополосные доски, представляющие собой рисунок из миниатюрных планок. Таким способом получают покрытие, обладающее отменными декоративными характеристиками. Оно отлично передает окраску натурального дерева, органично вписывается в обстановку, не перегруженную деталями. Многополосная доска сама становится интерьерной изюминкой.

Толщина и другие параметры выбора

Отличие между представленными в продаже напольными покрытиями состоит не только в цвете и структуре, но и в толщине. Наибольшим спросом пользуется паркет плотностью 7-26 мм. Более тонкие варианты недостаточно жесткие, поэтому не слишком долговечные.

Для жилых интерьеров идеальным выбором становится паркетная доска плотностью 14 мм и выше. У такого покрытия плотность лицевого слоя достигает примерно 4 мм – это означает, что его можно многократно циклевать, придавая доске безупречный внешний вид.

Для зданий общественного назначения рекомендуется выбирать материал толщиной от 20 мм. Он хорошо переносит повышенную эксплуатационную нагрузку, устойчива к механическим воздействиям.

Толстый паркет желательно укладывать не на бетон, а на лаги – это хорошее решение для зданий старой постройки. Такое покрытие улучшает звукоизоляцию помещений, оно практично и долговечно.

Длина паркета колеблется в пределах – 2-2,5 м. Длинные доски лучше погашают энергию при перемещении по ним, маловероятно, что со временем они начнут издавать скрипы.

Что касается породы древесины, из которой делают паркетную доску, то самой прочной считается дубовая. Напольное покрытие из бука имеет светлый колер и изысканную текстуру. Яркой структурой обладает древесина ореха. Такая доска хорошо противостоит перепадам влажности и нетребовательна в уходе.

Качественный паркет обладает легким запахом древесины, для его склеивания применяется специальный экологичный клей.

В магазине можно купить не только паркетную доску, но и плинтус МДФ. Не упускайте возможность сделать долговечный ремонт. Постелите устойчивое к нагрузкам напольное покрытие, которое украсит своим видом интерьер.

 

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : строительство


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