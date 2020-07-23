Доля ипотечных сделок с эскроу-счетами в Новосибирской области за год превысила 30%

Доля ипотечных сделок с эскроу-счетами в Новосибирской области за год превысила отметку в 30%, сообщает Александр Ким, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске.

— Предполагаю, что к концу года доля сделок с такими счетами у нас в области достигнет 40%, а к следующему июлю — 50-60%, — прогнозирует Александр Ким.

Рост цен на жилье в новостройках и более сложная процедура оформления ипотеки – два главных опасения, связанные с эскроу, которые озвучивали эксперты и покупатели недвижимости в прошлом году. В итоге оба не оправдались.

— Год назад эксперты прогнозировали, что квартиры от застройщиков, работающих по системе эскроу, подорожают. Но на самом деле квартиры в новостройках дорожают одинаково: независимо от того, по какой схеме работает застройщик – по эскроу или договору долевого участия, — комментирует руководитель Абсолют Банка в Новосибирске.

Процедура оформления ипотечных сделок, если дом возводится по системе эскроу, поменялась незначительно. Александр Ким, Абсолют Банк: «Необходимый пакет документов и механизм проведения сделки остался прежним, за одним исключением: заемщику теперь необходимо также открыть специальный счет в том банке, где у застройщика есть счет эскроу. Это занимает несколько минут и делается бесплатно. Из документов потребуется только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который человек заключил с застройщиком.

Далее реквизиты своего счета заемщик предоставляет в банк, который выдает ему ипотеку. При проведении сделки кредитная организация отправляет средства не на счет застройщика, а на эскроу-счет».

Новый механизм проектного финансирования (эскроу-счета) заключается в том, что между застройщиком и покупателем теперь есть обязательный посредник – банк. Человек, приобретающий квартиру в строящемся доме, перечисляет свои деньги не застройщику, а на специальный эскроу-счет. Застройщик строит объекты на заемные средства от банка, а забрать деньги дольщиков может только после того, как достроил и сдал недвижимость. Если дом не будет готов в срок, деньги возвращаются дольщику. А на случай отзыва лицензии у банка предусмотрено гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкладов — до 10 млн руб.

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