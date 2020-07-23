Пандемия заморозила работы по разморозке «мусорной» концессии

Ситуация с коронавирусом стала препятствием на пути проведения изыскательных работ на участке под будущий мусорный полигон в рамках договора зависшей «мусорной» концессии. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Как помните, участок может быть предоставлен только после проведения работ по изысканию на предмет подземных источников, — говорит губернатор. — Пандемия не позволила выполнить эти работы. Пока проект заморожен. В отношении правого берега никакие меры не предпринимались.

— Я два года назад высказал однозначную позицию: концессия не будет реализована в тех параметрах, в которых она изначально подписана, а будет реализовываться с учетом мнения рабочей группы заксобрания, — напоминает Травников. — В том числе это касается спорного участка в пойме реки Издревая. Подбор участка пока не завершен. Мы не нашли вариант реализации концессии без штрафных санкций в отношении бюджета области. Поэтому мы проект просто заморозили и пытаемся внести изменения. За последние полтора года никаких действий в отношении реализации концессии на изначальных условиях не производилось.

Напомним, что изначально строительство одного из полигонов предполагалось в пойме реки Издревая, однако протест общественников и представителей депкорпуса вынудил областную власть отказаться от этого варианта и пересмотреть еще ряд пунктов соглашения. Концессионер не согласился, что и привело к взаимным искам сторон, которые они впоследствие отозвали. Но ситуация с разморозкой зашла в тупик.

Как уже сообщалось, первый раз о разморозке концессии речь зашла в октябре прошлого года во время визита в Новосибирскую область федерального оператора по обращению с ТКО и директора компании ВИС (учредитель «Экологии-Новосибирск) Кирилла Гапеева с представителями областной власти, после чего стороны на протяжении длительного времени «футболили» друг друга.

— В июне 2020 года появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически начале строительства подъездных путей, иных подготовительных работ под полигон ТКО на территории, прилегающей к Бердску, — говорится в петиции на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Кобылкина. — Строительство не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципы заботы о здоровье жителей Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.

Казалось бы, ситуация получила продолжение в Бердске: в местных СМИ и соцсетях появилась информация о строительстве полигона. И хотя первоисточник информации не называется, местные жители начали активно протестовать, например подготовили петицию против такого строительства.

В свою очередь, Андрей Травников эту информацию опровергает.

— Никаких активных действий по реализации этого проекта пока нет, — сообщает глава региона. — Да, в схеме размещения объектов утилизации предусмотрено строительство даже не полигона, а объекта по переработке мусора, в том числе в районе Бердска, но пока не приступили к проектным работам. Это будет возможно только после полноценной экологической экспертизы, которая начинается с исследования самого земельного участка и завершается экологической экспертизой объекта.

Напомним, что замороженная «мусорная» концессия стала причиной пробуксовки новых, ранее предоставленных областным правительством депутатскому корпусу. Это предложения трех компаний-инвесторов, касающиеся строительства мусоросборочных комплексов на территории Тогучинского, Куйбышевского и Татарского районов. Средний объем инвестиций составляет 500 млн рублей.

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