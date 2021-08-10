Доля новосибирских школьников, не сдавших экзамены, увеличилась

Школы-лидеры по итогам единой государственной аттестации 2021 года возьмут «на буксир» отстающие учреждения образования. Эта инициатива будет озвучена на съезде работников образования Новосибирской области, который пройдет во второй половине августа. Об этом в рамках оперативного совещания в правительстве региона заявили министр Сергей Федорчук и губернатор области Андрей Травников. Поводом для такого решения стали результаты аттестации выпускников. В регионе выросло количество подростков, не набравших минимального количества баллов по ряду предметов.

— Доля выпускников, набравших ниже наименьшего количество баллов, в динамике за 3 года увеличилась по физике, химии, географии, литературе, незначительно — по истории и биологии, — сообщил Федорчук. — Необходима дополнительная поддержка образовательных организаций по этим предметам. Планируем, что сильные педагоги и школы будут работать детьми, в школах которых эти предметы ведутся слабо или не ведутся совсем. Кроме дистанта прошлого года, на результаты госаттестации повлияло и то, что в этом году мы переходим на новые стандарты — и оказались не совсем готовы. С этим нужно работать, и этому мы посвятим весь предстоящий год.

Абсолютное число 100-бальников в регионе в 2021 году также сократилось по сравнению с двумя предыдущими годами. В текущем году зафиксированы 127 стобалльных результатов на 120 выпускников, годом ранее число 100-балльников было 153. Наибольшее количество выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, — в Центральном округе Новосибирска и в Бердске. Мультистобалльников (100 баллов по нескольким предметам) в этом году 7: в Ордынском районе, Бердске, Дзержинском, Ленинском, Советском районах и Центральном округе Новосибирска.

В то же время в региональном правительстве отмечают и положительные тенденции. В частности, количественный состав участников увеличился по всем предметам за исключением физики, немецкого и французского языков. Из предметов по выбору выпускники стали активнее выбирать обществознание и информатику. Доля участников, сдавших предмет на высоком уровне, увеличилась на математике профильного уровня, физике, информатике, биологии, обществознании. Самое большое увеличение доли (на 15,7%) наблюдается по информатике.

По информации Министерства образования Новосибирской области, в ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации были задействованы 120 пунктов проведения экзаменов. В девятых классах экзамены состоялись в 223 пунктах. Количество сдавших ЕГЭ и ОГЭ досрочно — 73 человека. За нарушение порядка проведения экзаменов удалены 19 человек (13 — за наличие телефона, 6 — за наличие носителя информации). При проведении ЕГЭ были зафиксированы 7 случаев отключения интернета (6 — в Новосибирске, 1 — в Баганском районе).