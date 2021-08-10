Как работает CRM-система

CRM для доставки воды Venta поможет сделать ваш бизнес более прибыльным уже в первые недели после внедрения. Система интегрируется в мессенджеры, сайт, группы в социальных сетях и IP-телефонию. Компания Вента занимается разработкой и внедрением программ специально для организаций по доставке питьевой воды.
Программа для доставки воды – это усовершенствованная версия ведения документации. Представьте классическую таблицу Excel. Обычно сотрудники вводят данные вручную, расширяя таблицу дополнительными сведениями. Также документы хранят в бумажном виде, разрозненных файлах. Найти нужную информацию без системного хранения очень сложно.
CRM-система позволит:
Автоматически формировать записи о клиентах;
Выдавать подсказки персоналу по истории общения и предыдущим заказам;
Напоминать о необходимых звонках, доставке;
Автоматически делать рассылки;
Формировать документы и чеки;
Собирать заказы с разных площадок;
Уведомлять персонал о поступающих заявках.
Автоматизация ведения бизнес-процессов через программное обеспечение поможет повысить доходность работы и уровень удовлетворенности клиентов, лучше контролировать работу сотрудников. CRM включает рабочие места для всех видов деятельности при доставке бутилированной воды: менеджеров, администраторов, водителей.
Установка системы должна решить ряд проблем бизнеса.
Программное обеспечение для автоматизации доставки воды включает функции:
Запись телефонных диалогов;
Автоматическое распределение задач между работниками;
Фиксация и сохранение заявок;
Напоминание о контактах с клиентами к назначенному времени;
Ведение лидов и одноразовых заказчиков к постоянному сотрудничеству;
Отслеживание эффективности работы менеджеров;
Снижение рутины, повышение количества полезных действий персонала;
Выявление основных проблем бизнеса, анализ продаж и поиск слабых мест в маркетинговой стратегии.
Подробную информацию о функционале программного обеспечения можно узнать на сайте Вента или у менеджеров компании. Также сотрудники помогают правильно установить и настроить ПО, консультируют руководство и персонал по использованию CRM-системы.
Установка системы на оборудовании вашей компании повлечет положительные эффекты:
Клиенты, партнеры и контрагенты в одном месте с всплывающей информацией;
Полный контроль работы менеджеров и гибкая система управления для руководства;
Статистика сделок, формирование еженедельных отчетов автоматически;
Прогнозирование взаимодействий с покупателями, повышение продаж.
Автоматизация бизнеса перестала быть преимуществом крупных организаций. Системы доступны любым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Стоимость внедрения окупается за 1-2 недели.
Компания Venta-CRM занимается разработкой и внедрением автоматического ПО для доставок питьевой воды. Стоимость программы зависит от количества рабочих мест и срока использования CRM. В арсенале компании Вента есть версии для небольших организаций и частных предпринимателей. Также можно выбрать тариф под большее количество рабочих мест.
На сайте компании можно ознакомиться с отзывами других клиентов и статистикой по росту продаж в организациях доставщиках воды. CRM-система обладает простым интерфейсом, легко осваивается даже неопытными пользователями ПК. Программа кроссплатформенная, устанавливается на компьютеры и смартфоны. Через сайт Вента можно получить бесплатную пробную версию программы с полным функционалом или заказать установку CRM по выбранному тарифу.
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