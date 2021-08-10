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Как работает CRM-система

  • 10/08/2021, 12:31
Аббревиатура CRM расшифровывается как «управление взаимоотношениями с клиентами» с английского. Это программное обеспечение для работы с клиентской базы и повышения продаж.

CRM для доставки воды Venta поможет сделать ваш бизнес более прибыльным уже в первые недели после внедрения. Система интегрируется в мессенджеры, сайт, группы в социальных сетях и IP-телефонию. Компания Вента занимается разработкой и внедрением программ специально для организаций по доставке питьевой воды.

Принцип работы CRM-системы

Программа для доставки воды – это усовершенствованная версия ведения документации. Представьте классическую таблицу Excel. Обычно сотрудники вводят данные вручную, расширяя таблицу дополнительными сведениями. Также документы хранят в бумажном виде, разрозненных файлах. Найти нужную информацию без системного хранения очень сложно.

CRM-система позволит:

  • Автоматически формировать записи о клиентах;

  • Выдавать подсказки персоналу по истории общения и предыдущим заказам;

  • Напоминать о необходимых звонках, доставке;

  • Автоматически делать рассылки;

  • Формировать документы и чеки;

  • Собирать заказы с разных площадок;

  • Уведомлять персонал о поступающих заявках.

Автоматизация ведения бизнес-процессов через программное обеспечение поможет повысить доходность работы и уровень удовлетворенности клиентов, лучше контролировать работу сотрудников. CRM включает рабочие места для всех видов деятельности при доставке бутилированной воды: менеджеров, администраторов, водителей.

Что должна уметь CRM-система

Установка системы должна решить ряд проблем бизнеса.

Программное обеспечение для автоматизации доставки воды включает функции:

  • Запись телефонных диалогов;

  • Автоматическое распределение задач между работниками;

  • Фиксация и сохранение заявок;

  • Напоминание о контактах с клиентами к назначенному времени;

  • Ведение лидов и одноразовых заказчиков к постоянному сотрудничеству;

  • Отслеживание эффективности работы менеджеров;

  • Снижение рутины, повышение количества полезных действий персонала;

  • Выявление основных проблем бизнеса, анализ продаж и поиск слабых мест в маркетинговой стратегии.

Подробную информацию о функционале программного обеспечения можно узнать на сайте Вента или у менеджеров компании. Также сотрудники помогают правильно установить и настроить ПО, консультируют руководство и персонал по использованию CRM-системы.

Преимущества CRM для компании по доставке воды

Установка системы на оборудовании вашей компании повлечет положительные эффекты:

  • Клиенты, партнеры и контрагенты в одном месте с всплывающей информацией;

  • Полный контроль работы менеджеров и гибкая система управления для руководства;

  • Статистика сделок, формирование еженедельных отчетов автоматически;

  • Прогнозирование взаимодействий с покупателями, повышение продаж.

Автоматизация бизнеса перестала быть преимуществом крупных организаций. Системы доступны любым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Стоимость внедрения окупается за 1-2 недели.

CRM-система от Venta

Компания Venta-CRM занимается разработкой и внедрением автоматического ПО для доставок питьевой воды. Стоимость программы зависит от количества рабочих мест и срока использования CRM. В арсенале компании Вента есть версии для небольших организаций и частных предпринимателей. Также можно выбрать тариф под большее количество рабочих мест.

На сайте компании можно ознакомиться с отзывами других клиентов и статистикой по росту продаж в организациях доставщиках воды. CRM-система обладает простым интерфейсом, легко осваивается даже неопытными пользователями ПК. Программа кроссплатформенная, устанавливается на компьютеры и смартфоны. Через сайт Вента можно получить бесплатную пробную версию программы с полным функционалом или заказать установку CRM по выбранному тарифу.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Россия

Теги : софт


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