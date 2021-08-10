Как работает CRM-система

CRM для доставки воды Venta поможет сделать ваш бизнес более прибыльным уже в первые недели после внедрения. Система интегрируется в мессенджеры, сайт, группы в социальных сетях и IP-телефонию. Компания Вента занимается разработкой и внедрением программ специально для организаций по доставке питьевой воды.

Принцип работы CRM-системы

Программа для доставки воды – это усовершенствованная версия ведения документации. Представьте классическую таблицу Excel. Обычно сотрудники вводят данные вручную, расширяя таблицу дополнительными сведениями. Также документы хранят в бумажном виде, разрозненных файлах. Найти нужную информацию без системного хранения очень сложно.

CRM-система позволит:

Автоматически формировать записи о клиентах;

Выдавать подсказки персоналу по истории общения и предыдущим заказам;

Напоминать о необходимых звонках, доставке;

Автоматически делать рассылки;

Формировать документы и чеки;

Собирать заказы с разных площадок;

Уведомлять персонал о поступающих заявках.

Автоматизация ведения бизнес-процессов через программное обеспечение поможет повысить доходность работы и уровень удовлетворенности клиентов, лучше контролировать работу сотрудников. CRM включает рабочие места для всех видов деятельности при доставке бутилированной воды: менеджеров, администраторов, водителей.

Что должна уметь CRM-система

Установка системы должна решить ряд проблем бизнеса.

Программное обеспечение для автоматизации доставки воды включает функции:

Запись телефонных диалогов;

Автоматическое распределение задач между работниками;

Фиксация и сохранение заявок;

Напоминание о контактах с клиентами к назначенному времени;

Ведение лидов и одноразовых заказчиков к постоянному сотрудничеству;

Отслеживание эффективности работы менеджеров;

Снижение рутины, повышение количества полезных действий персонала;

Выявление основных проблем бизнеса, анализ продаж и поиск слабых мест в маркетинговой стратегии.

Подробную информацию о функционале программного обеспечения можно узнать на сайте Вента или у менеджеров компании. Также сотрудники помогают правильно установить и настроить ПО, консультируют руководство и персонал по использованию CRM-системы.

Преимущества CRM для компании по доставке воды

Установка системы на оборудовании вашей компании повлечет положительные эффекты:

Клиенты, партнеры и контрагенты в одном месте с всплывающей информацией;

Полный контроль работы менеджеров и гибкая система управления для руководства;

Статистика сделок, формирование еженедельных отчетов автоматически;

Прогнозирование взаимодействий с покупателями, повышение продаж.

Автоматизация бизнеса перестала быть преимуществом крупных организаций. Системы доступны любым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Стоимость внедрения окупается за 1-2 недели.

CRM-система от Venta

Компания Venta-CRM занимается разработкой и внедрением автоматического ПО для доставок питьевой воды. Стоимость программы зависит от количества рабочих мест и срока использования CRM. В арсенале компании Вента есть версии для небольших организаций и частных предпринимателей. Также можно выбрать тариф под большее количество рабочих мест.

На сайте компании можно ознакомиться с отзывами других клиентов и статистикой по росту продаж в организациях доставщиках воды. CRM-система обладает простым интерфейсом, легко осваивается даже неопытными пользователями ПК. Программа кроссплатформенная, устанавливается на компьютеры и смартфоны. Через сайт Вента можно получить бесплатную пробную версию программы с полным функционалом или заказать установку CRM по выбранному тарифу.