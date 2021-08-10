«Жители резиденции «Тихомиров» никогда не претендовали на соседскую территорию»

— Участок, на котором сейчас строится «Тихомиров», находится в аренде у группы компаний «Мета» с 2006 года. За этот период получены 3 разрешения на строительство общей площадью 41 800 кв. м. В 2018 году один из домов (ул. Покатная, 122) построен и введен. В августе 2020 года «Мета» получила РНС и приступила к реализации «Тихомирова». Общий объем застройки не изменился, он составляет 41 800 кв. м. В связи с межеванием участка за этот период коэффициент плотности распределился между образованными участками неравномерно. В связи с этим, чтобы привести в соответствие коэффициент плотности на участке «Тихомирова», компания «Мета» обратилась за отклонениями в мэрию, что допускает Градостроительный кодекс. Отметим, что данные изменения не влекут никаких последствий для жителей соседних домов №15 и №19 на ул. Лескова и №122 на Покатной.

Подчеркну: жители резиденции «Тихомиров» полностью обеспечены собственной территорией, поэтому мы никогда не претендовали на соседскую.

Сейчас мы ведем переговоры с жителями соседнего дома «Оазиса» о благоустройстве прилегающей территории, которая сегодня находится в изношенном состоянии. У жителей соседнего дома появилась возможность улучшить качество своей территории за счет нашего нового объекта выходя с инициативами. В планах — создание общественной зоны между домами за наш счет.

Компания «Мета» всегда занимается благоустройством прилегающей территории. Так, в ЖК «Ясный берег» мы отремонтировали улицы Моторную и Чулымскую, построили скейтпарк на территории школы в прошлом году.

По поводу вопросов жителей о социальной инфраструктуре. Застройщик обязан руководствоваться градостроительными документами планирования города, такими как правила землепользования территорией, чему «Тихомиров» полностью соответствует. Сводить вопрос загруженности дорог и траффика к одному конкретному объекту нелогично, как минимум. Кроме того, человек, разбирающийся в градостроительстве, понимает, что уплотнение застройки внутри города приводит к оптимизации трафика, а не к ухудшению.

Хочу подчеркнуть, что группа «Мета» — патриот нашего города, стремится сделать его лучше. Наши объекты отличает качественная архитектура и продуманные концепции. Мы поднимаем престиж города Новосибирска победами на федеральном уровне. Так, по результатам федеральной премии Urban Awards 2021 городская резиденция «Тихомиров» победила в номинации «Лучший жилой небоскреб», обойдя конкурентов из других крупных городов — Екатеринбурга и Владивостока. Такие проекты должны поддерживаться властью и общественностью.

Предыстория

Напомним, в конце июля собственники и жильцы многоквартирных домов ЖК «Оазис» (ул. Лескова, ул. Покатная) разослали в СМИ Новосибирска открытое письмо, где сообщили о своем обращении в прокуратуру Октябрьского района. Цель запроса — проверка действий лиц на соответствие нормам законодательства при осуществлении строительства, а также при проведении общественных обсуждений о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью СК«Мета» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. Общественные обсуждения проводились в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м, расположенном на ул. Покатная, 118. Застройщик запросил разрешение на увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 2,95; а также на уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. Жители ЖК «Оазис» с этим не согласились. Кроме того, они заявили, что их права на участие в общественных слушаниях были нарушены.

Фото и комментарий Владимира Мартыненкова предоставлены ГК «Мета»