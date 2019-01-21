Доля заявок на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде выросла до 68,6%

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области подвело итоги 2018 года по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в рамках исполнения распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Соисполнителями по достижению данной целевой модели на территории региона выступают сетевые организации, прежде всего, системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области – акционерное общество «Региональные электрические сети.

Одним из важных показателей внедряемой целевой модели является создание возможности подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям через «личный кабинет» в электронном виде. Целевой показатель – 70 % заявок от общего количества поданных заявок.

По оценкам министерства, в настоящее время целевая модель внедрена на 95 %, а, благодаря усилиям со стороны АО «РЭС» по популяризации сервиса «личный кабинет» и созданию благоприятных условий для подачи заявки в электронном виде, удалось увеличить долю таких заявок с 2,1 % в начале года до 68,6 % в конце.

Сервис «личный кабинет», созданный на официальном сайте АО «РЭС» в рамках реализации «дорожной карты» по внедрению целевой модели, позволяет значительно сэкономить время потребителям, относящимся к п. 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с заявляемой мощностью до 150 кВт. Воспользовавшись «личным кабинетом», можно подать оформленную заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, получить и подписать договор о технологическом присоединении, осуществлять контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения.

Отдельно стоит отметить, что на корпоративном сайте Общества создан специальный раздел «Технологическое присоединение к электрическим сетям». В разделе приведены основные нормативные документы, представлены образцы и формы заявок и договоров, а также опубликован паспорт услуг, подробно описывающий все этапы процедуры технологического присоединения.

Кроме того, потребители могут получить исчерпывающие консультации от специалистов АО «РЭС» и ответы на все интересующие вопросы по процедуре технологического присоединения, воспользовавшись сервисом «Вопрос-ответ», также реализованным на сайте компании. Содержание ответов публикуется в соответствующем разделе, что позволяет всем пользователям ознакомиться с обширной базой информации.

В компании понимают всю важность эффективной работы корпоративного сайта для облегчения взаимодействия со всеми заинтересованными аудиториями, поэтому сайт АО «РЭС» постоянно актуализируется, добавляются новые сервисы, наполняются и поддерживаются в актуальном состоянии разделы с полезными сведениями для потребителей.

Фото: предоставлено пресс-службой компании