Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

— С 2019 года в очередной раз изменился закон об ОСАГО. В этот раз в закон добавлена возможность для страховых компаний устанавливать свой собственный страховой тариф в границах определенного ценового диапазона. Естественно, как и любое повышение цен (а новшество, по сути, означает только это), событие всколыхнуло общественность — его обсуждают активно и на самых разных площадках.

Тарификация ОСАГО — не единственная и не главная проблема. Многократное переписывание закона привело в итоге к тому, что институт обязательного автострахования фактически разрушился. До половины всех автомобилистов полис просто не оформляют: зачем это делать, если заплатить штраф — в разы дешевле (и то — если поймают). А в результате — возврат в лихие времена, с разборками на дорогах, «группами поддержки», ночными звонками и т. п.

Между тем, есть несколько простых принципов, учет которых при изменении закона позволит не превращать его в лоскутное одеяло, а, напротив, формировать качественный и хорошо работающий нормативный акт.

Итак. Первый принцип — ОСАГО должно быть прозрачно и предсказуемо. И, хоть это и банально, хочется добавить слово «абсолютно»: абсолютно прозрачно и абсолютно предсказуемо. То есть при наступлении страхового случая потерпевший должен ясно понимать — когда и как он получит возмещение. Заранее. До рассмотрения дела страховщиком. Сейчас процесс урегулирования устроен так, что страховщик из нескольких возможных вариантов может выбрать наиболее выгодный для себя и поставить клиента перед фактом. В результате страхование (по-английски — insurance, «уверенность») приобрело вид страшной лотереи. Потерпевший сдает документы и с трепетом ждет вердикта — как некоего сюрприза, который на практике оказывается сюрпризом неприятным.

Прозрачность ОСАГО предполагает, что усмотрение страховщика при урегулировании убытка сведено к нулю.

Второй принцип — соблюдать закон об обязательном автостраховании должно быть экономически более выгодно, чем его нарушать. И здесь изменения должны быть в двух несимметричных направлениях.

В отношении физлиц требуется реальная неотвратимость наказания за отсутствие страховки. Сделать это технически совсем не сложно — в Москве и Питере уже идет эксперимент по видеофиксации таких нарушения. Вроде бы не очень большой штраф, но когда он взимается каждый день, а то и несколько раз за день, то становится очень эффективной и действенной мерой.

А вот что касается страховых компаний, то за несоответствие их действий закону они должны нести многократно более высокую ответственность, чем это установлено законом сейчас. Особенно за такое распространенное нарушения, как недоступность полисов — именно это сильнее всего вредит институту ОСАГО.

Важно отметить, чтоСейчас нарушение порядка выплаты страхового возмещения дает возможность потерпевшему получить дополнительную выгоду (неустойку 1% в день, штраф в размере 50%, а также компенсацию морального вреда). Как следствие, количество сутяжнических исков по ОСАГО, рассматриваемых в судах, достигло шестизначного значения! Оказалось ли это болезненным «кнутом» для страховщиков? Увы, нет — увеличением судебных издержек страховщики просто обосновали очередное повышение тарифов.

И вот эта ситуация вызывает, говоря деликатно, недоумение. Почему, интересно, все автомобилисты, выплачивая повышенные тарифы, должны компенсировать издержки, которые страховщики несут из-за своей недобросовестности?

Если убытки страховой компании компенсированы (то есть она не несет неблагоприятных последствий), увеличение судебных тяжб оказывается способом заработка. Ведь кто располагает исчерпывающей информацией о допущенных при выплатах нарушениях? Правильно! Сама страховая компания. Значит, велик соблазн предложить — через «дружественные» структуры, разумеется — всем недовольным клиентам дополнительную юридическую услугу: в результате и клиент доволен, и страховщик не в накладе, и «дружественная структура» с прибылью. За счет российских автомобилистов.

Конечно, среди российских страховщиков настолько недобросовестных людей нет и быть не может… Или может?

Давно замечено, что воспитывать кого-либо с помощью метода «кнута и пряника» не особо эффективно. Воспитуемый в результате окажется толстым и трусливым. Поэтому куда эффективнее использовать систему взаимных сдержек и противовесов, которая установит оптимальный баланс.

Возможное решение просто и понятно. Оно сможет не только улучшить функционирование всей системы страхования, разгрузить суды, но и упростить работу создаваемой сейчас службы страхового омбудсмена.

Прежде всего, финансовые санкции к страховым компаниям не должны пополнять карманы сутяжников. Простое и изящное решение — формировать за счет взимаемого штрафа специальный фонд, за счет средств которого могут осуществляться программы совершенствования дорожной безопасности.

Второе — продажа полисов и урегулирование убытков не должны находиться в ведении страховых компаний. Если продажа полисов онлайн может, например, осуществляться на одном централизованном сайте («Российского союза автостраховщиков» (РСА) или Центробанка), то для урегулирования может быть создана сеть независимых сюрвейерских центров. Заведомая недобросовестность сюрвейера повлечет дисквалификацию. А случайная ошибка — взыскание убытка в пользу страховщика.

Ну и, наконец, последнее (но не по важности!). Даже спустя полтора десятилетия существования ОСАГО до сих пор является неведомой территорией очень для многих. Поэтому повышение грамотности автомобилистов — еще одно верное направление приложения усилий.

Фото: предоставлено Максимом Седовым