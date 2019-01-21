Требования к социальному питанию ужесточаются

— В нашем регионе совместными усилиями власти, общественников, экспертов и надзорных органов удалось выстроить одну из наиболее эффективных систем мониторинга за качеством пищевых продуктов. Мы еще несколько лет назад говорили, что 90% исследованных продуктов, которые использовались в школьном питании, были фальсификатами, купленными по завышенным в 2-3 раза ценам. Мы более трех лет бились над решением этой проблемы, но правительство региона и мэрия Новосибирска все-таки приняли решение наладить систему. В результате только за один год у нас в два раза снизилось количество недоброкачественных продуктов, поставляемых в школьные учреждения, а в 30% школ они полностью отсутствуют — там, где питание организованно централизованно через «Комбинат питания», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов.

— Мы внесли предложение на Совете Федерации — распространить ответственность за реализацию недоброкачественной продукции не только на производителя, но и на торгующую организацию. Они также должны нести ответственность за то, что продают. В такой ситуации у добросовестных производителей появится больше шансов попасть на прилавки магазинов, — уверен Новоселов. — Примут или нет — не знаю, пока еще прошло достаточно мало времени.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года докладывал о новосибирском опыте мониторинга качества пищевых продуктов в социальных учреждениях на заседании Совета Федерации в Москве.

По его словам, сейчас магазину неинтересно брать на реализацию натуральную продукцию. К примеру, натуральное молоко ему предложат за 35 рублей, а фальсификат за 20. На полке они будут стоить одинаково — около 60 рублей, но при продаже фальсификата маржа ритейлера будет выше. Поэтому они чаще всего не проверяют производителей.

— Кстати, заявления о том, что после ухода с рынка недобросовестных производителей цены вырастут, — миф. Когда мы провели серьезные проверки поставок питания в школах, добились повышения качества, пересмотра реестра поставщиков и ухода фирм-«фантомов» — закупочные цены в основном снизились, — констатировал Новоселов.

В 2019 году общественники намерены продолжить работу по образовательным учреждениям, добиваясь дальнейшего снижения объема фальсификата, а также планируют распространять полученный опыт на лечебные учреждения и детские сады региона. Кроме того, общественники собираются системно работать по проверке качества продукции в организациях общепита и торговли.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что федеральное ведомство подготовило проект новых санитарных правил по организации детского питания в организованных коллективах.

— Документ должен был появиться, так как технологии приготовления пищи постоянно развиваются, появляются новые продукты питания. Документ объединил в себе эти требования, и теперь будет общее положение, регламентирующее правила организации питания как в детских садах, так и в образовательных учреждениях, — пояснила Самойлова.

Она также отметила, что данный документ затрагивает интересы не только учеников и их родителей, но и предпринимателей, которые имеют серьезные бюджетные вливания для организации питания (По экспертным расчетам, ежегодно для социальной сферы в регионе закупается продуктов на 3,9 млрд рублей. — Ред.). В частности, в таких учреждениях запрещено использовать продукцию без маркировки и подтверждения качества безопасности, что распространено в сельской местности. В меню разрешено учитывать национальные и территориальные особенности питания при построении циклического меню, специфику питания детей с различными заболеваниями, повышенную нагрузку школьников (кадетский корпус). Кроме того, в меню включены продукты, которые в обязательном порядке будут обогащены витаминами, микроэлементами, бифидобактериями, а также йодированная соль. Впервые в санитарных правилах разъяснено, как дети будут питаться в организованных походах и что должно входить в сухой паек.

По данным Сибирского федерального центра оздоровительного питания, в ходе экспертизы рискоориентированных продуктов питания, проведенной в 2018 году, 55% продукции из 100% были фальсифицированы (в 2017 году — 65%). Из исследованных образцов молочной продукции 45% оказались фальсифицированы, в основном растительными жирами. В мясном разделе доля некачественной продукции составляла 40%, в колбасных изделиях — 90%.

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