Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству. Об этом говорится в базе данных законопроектов нижней палаты парламента.

Согласно документу, депутаты предлагали закрепить норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым. Предлагалось ввести новое понятие – «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Рассчитывать его следовало по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет. Если человек не дожил, до недоплаченное, по идее авторов, передавалось бы по наследству.

— Настоящий проект федерального закона направлен на реализацию справедливого механизма выплаты гражданам страховых пенсий по старости. Представляется, что в настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте. Представляется, что лицо, которое уплачивало страховые пенсионные взносы в течение жизни, должно иметь гарантии по их возврату со стороны государства либо данному гражданину, либо его наследникам, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выяснили, что эта установка противоречит Гражданскому кодексу РФ. Комитет сослался на решение Конституционного суда РФ о том, что право на пенсию «неразрывно связано с личностью конкретного гражданина», а значит наследоваться не может.

Согласно действующему законодательству, получить страховую пенсию по наследству можно только в одном случае, если в месяц смерти пенсионера ему уже назначили выплату, но он не успел ее получить.

Ранее Госдума отклонила три законопроекта, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров. Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не производится с 1 января 2016 года.

В России осенью 2018 года принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru