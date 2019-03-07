 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

Права и обязанности, «неразрывно связанные с личностью конкретного гражданина», не подлежат наследованию.
  • 07/03/2019, 12:03
Госдума отклонила законопроект о передаче пенсии по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству. Об этом говорится в базе данных законопроектов нижней палаты парламента.

Согласно документу, депутаты предлагали закрепить норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым. Предлагалось ввести новое понятие – «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Рассчитывать его следовало по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет. Если человек не дожил, до недоплаченное, по идее авторов, передавалось бы по наследству.

— Настоящий проект федерального закона направлен на реализацию справедливого механизма выплаты гражданам страховых пенсий по старости. Представляется, что в настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте. Представляется, что лицо, которое уплачивало страховые пенсионные взносы в течение жизни, должно иметь гарантии по их возврату со стороны государства либо данному гражданину, либо его наследникам, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выяснили, что эта установка противоречит Гражданскому кодексу РФ. Комитет сослался на решение Конституционного суда РФ о том, что право на пенсию «неразрывно связано с личностью конкретного гражданина», а значит наследоваться не может.

Согласно действующему законодательству, получить страховую пенсию по наследству можно только в одном случае, если в месяц смерти пенсионера ему уже назначили выплату, но он не успел ее получить.

Ранее Госдума отклонила три законопроекта, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров. Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не производится с 1 января 2016 года.

В России осенью 2018 года принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста (до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

Депутаты горсовета Новосибирска решают вопрос по количеству партийцев и одномандатников

Предложение по «партийцам» и «одномандатникам» обсудят комиссии горсовета

07/03/2019, 12:44
Если предложение о смене структуры горсовета будет принято, конфигурация округов снова поменяется.
Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

07/03/2019, 11:54
HeadHunter определил 4 факта о женщинах с точки зрения трудоустройства.
Вертолетную площадку планируют разместить за корпусами Новосибирской областной больницы

Вертолетную площадку планируют разместить за корпусами Новосибирской областной больницы

07/03/2019, 10:41
В непосредственной близости от экстренных приемных отделений.

Актуальный разговор

кондитерская «Семьи Воробец»

80% заказов через сарафанное радио

Все материалы
Новости

Около 3 тысяч студентов округа посоревнуются в управленческих навыках

07/03/2019, 15:21

В регионе объявлен конкурс на разработку архитектурных решений для Академгородка 2.0

07/03/2019, 14:15

Пенсионерам сохранят «излишки»

07/03/2019, 13:48

Новосибирцы стали активнее продавать комнаты

07/03/2019, 13:44

Основные параметры межвузовского кампуса Новосибирска представят в мае

07/03/2019, 13:19

Предложение по «партийцам» и «одномандатникам» обсудят комиссии горсовета

07/03/2019, 12:44

Доля женщин-руководителей в Новосибирске выросла на 10 %

07/03/2019, 11:54

Вертолетную площадку планируют разместить за корпусами Новосибирской областной больницы

07/03/2019, 10:41

За Областной библиотекой появится здание в виде стопки книг

07/03/2019, 10:00

«Пакт Локтя — Травникова» глазами политологов

06/03/2019, 19:49

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска