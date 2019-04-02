В Новосибирскую область пытались ввезти польские яблоки

Попытка перемаркировки товара оказалась неудачной. Очередную партию «санкционной» продукции задержали инспекторы Новосибирской таможни совместно с другими контролирующими органами на границе с Республикой Казахстан, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Более двух тонн яблок с этикетками, на которых страной происхождения товара значился Казахстан, оказались польскими. Под этикетками на коробках сотрудники контролирующих ведомств обнаружили обрывки других этикеток, с надписью «Польша», — рассказали в пресс-службе.

Согласно постановлению Правительства РФ ввоз яблок из Польши на территорию России запрещен. Данный товар изъят и уничтожен.

— Это уже вторая партия «санкционной» продукции, которая была выявления Новосибирской таможней в 2019 году. За весь 2018 год было изъято и уничтожено 7 партий запрещенного к ввозу в Россию товара, — уточнили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Фото: пресс-служба Новосибирской таможни