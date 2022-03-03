ДОМ ALMOND: функциональность и комфорт в центре Новосибирска

ГК «Расцветай» расширяет портфель своих проектов и осваивает новые сегменты рынка недвижимости. В центре Новосибирска на улице Чаплыгина, всего в 10 минутах от площади Ленина, девелопер возводит клубный дом ALMOND.

Дом ALMOND — это невысокая этажность и низкая плотность проживания: здесь всего 87 квартир.

ALMOND RESIDENCE расположен вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» — это эталонная элитная локация в центре Новосибирска. Все рядом: деловой центр, самые престижные школы города, поликлиники, театры и музеи, парки и скверы.

Покупка недвижимости в центре — вершина «квартирной карьеры» и показатель статуса владельца. Центр — это возможность эффективно управлять своим временем, а не тратить жизнь на пробки по пути на работу или в школу. Центр — это и прогулки по уютным улицам, пешая доступность всех знаковых для города объектов, аура благополучия и престижности района.

В концепции клубного дома ALMOND множество эстетических решений, позволяющих наполнить жизнь эмоциями и впечатлениями.

Разработкой проекта клубного дома ALMOND занимается компания ООО «АПМ Фефелова В.В». Фасад здания выполнен в сдержанном стиле и не перегружен лишними деталями. Для проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично, при этом — благородно, дорого. В колористике самого здания, входных групп, в отделке мест общего пользования использованы оттенки меди и натурального камня. Палитра отсылает к цветущим миндальным деревьям, подчеркивая идею проекта ALMOND. Здание оборудовано архитектурной подсветкой, а также хорошей шумоизоляцией фасада: системой двойного фасада с холодным и теплым остеклением. Кроме тепла, это решение гарантирует защиту от городского шума.

Подъездные холлы дома ALMOND искусно встроены в общую архитектурную концепцию. В самом здании предусмотрен авторский дизайн-проект холлов. В цветовых решениях использованы теплые, классические оттенки цвета и материалы премиального уровня. Все это вместе с простором входных групп подчеркивает класс проекта.

Кроме того, ALMOND — это продуманное и функциональное пространство.

Перед входом в подъезд выложено грязезащитное покрытие, утопленное в пол. В холле вас и ваших гостьей будет встречать консьерж-сервис. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры.

На первом этаже, для удобства собственников, застройщик также запроектировал колясочную и помещение для мытья лап собак, а во дворе дома — велосипедную парковку и пункт подкачки колес для машин.

Неотъемлемой частью дома бизнес-класса является подземный паркинг. В клубном доме ALMOND он спроектирован по индивидуальному дизайн-проекту, который включает в себя отделку, освещение и удобную навигацию.

Большие окна и высокие потолки дарят ощущение простора и легкости. В жилье свободно циркулирует воздух, такие помещения кажутся комфортными.

Большое внимание в домах бизнес-класса уделяется цифровой инфраструктуре. В клубном доме ALMOND учтены все нюансы формирования этой части современного жилья.

— Здание оборудовано многоконтурной системой безопасности: видеодомофон, камеры видеонаблюдения, вход по ключ-картам.

— По всему объекту установлена система пожарной сигнализации,

— В объект интегрирована система «Умный дом».

ДОМ ALMOND — это сдержанное благородство, функциональность и комфорт в тихом центре Новосибирска.

Офис продаж Дома ALMOND:

ул. Каменская, 7, офис 304. БЦ «Hilton»

тел.: +7 (383) 258-44-88

гкрасцветай.рф

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