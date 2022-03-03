Резиденты промпарка «Экран» увеличили выручку на 24 %

По сообщению пресс-службы РАТМ Холдинга, общий объем инвестиций резидентов в развитие производств на площадке браунфилда составил 1,63 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2020 году.

— Их выручка повысилась на 24 % – с 5,3 млрд до 6,56 млрд рублей. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли в 4,3 раза – до 700 млн рублей. Число работающих увеличилось на 5 %, фонд оплаты труда на 43 % – до 965 млн рублей, — говорится в сообщении.

В настоящее время четыре предприятия в периметре промпарка осуществляют деятельность в статусе резидентов, ими создано 1 234 рабочих места.

Как сообщили в АО «Завод «Экран», уровень заполняемости промпарка не снизился: в январе 2021 года здесь размещались 223 предприятия, к концу года – 228 (общее количество рабочих мест – более 4 тыс.), в основном, это малый и средний бизнес. Если арендатор испытывал временные трудности из-за влияния пандемии, АО «Завод «Экран» рассматривало возможность предоставить рассрочку арендных платежей.

Выручка управляющей компании сложилась на уровне 785,4 млн рублей, объем вложений в модернизацию промышленной и инженерной инфраструктуры площадки «Экрана» и благоустройство территории – 72,7 млн.

Напомним, в ноябре 2021 года АО «Завод «Экран» подтвердило соответствие промышленной площадки ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования» – национальному стандарту индустриальных парков, получив отраслевой сертификат (срок действия предыдущего заканчивался в декабре).

«Экран» – первый частный промпарк в Новосибирской области, включенный Реестр индустриальных парков и управляющих компаний Минпромторга России.